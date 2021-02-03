Аналіз на вірус папіломи людини: кому, коли і як

Аналіз проводять, щоб виявити у жінок та чоловіків вірус папіломи людини (ВПЛ). Це інфекція, яка передається під час сексу.

Джерело: ВООЗ

Існує понад 100 видів ВПЛ. Їх розділяють на:

ВПЛ високого ризику – призводять до раку шийки матки та інших видів раку (горла, язика, ануса, вагіни);

ВПЛ низького ризику – через нього на шкірі з'являються бородавки. Бородавки також можуть виникнути на статевих органах (кондиломи).

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Під час аналізу знаходять саме ВПЛ високого ризику.

Як проводять обстеження

Лікар спеціальною щіткою збирає зразки клітин з шийки матки. Потім в лабораторії дивляться, чи є на них сліди вірусу (ДНК).

Кому проходити обстеження

Аналіз проводять для скринінгу раку шийки матки. Тобто щоб виявити рак до того, як з'являться симптоми. Для цього використовують два тести: на ДНК ВПЛ і Пап-тест.

Аналіз на ДНК ВПЛ призначають жінкам з 30 до 65 років. До цього віку інфекція широко поширена і часто проходить сама, так що тест проводити не радять. Але лікар призначить аналіз раніше 30 років, якщо результат Пап-тесту виявився не в межах норми або ваш ризик захворіти на рак високий.

Всім жінкам потрібно проходити скринінг на рак шийки матки:

від 21 до 29 років – кожні три роки здавати Пап-тест;

від 30 до 65 років – кожні три роки здавати Пап-тест або раз в п'ять років аналіз на ДНК ВПЛ. Можна раз в п'ять років здавати обидва тести разом;

після 65 років – здавати Пап-тест, якщо раніше не проходили обстеження або останній тест здали ще до 60 років.

Рекомендації CDC

Краще обговорити цей графік з лікарем: він повинен врахувати саме ваш ризик захворіти й призначити аналізи частіше, якщо це необхідно.

Що означають результати

Негативний результат означає, що у вас не виявили ВПЛ високого ризику (який призводить до раку шийки матки).

Позитивний результат означає, що у вас виявили ВПЛ високого ризику. Це не означає, що у вас вже є рак, але говорить про те, що він може розвинутися в майбутньому. Лікар зробить Пап-тест і в залежності від результату може: