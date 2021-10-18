Про це розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко в ефірі 24 каналу. За його словами, максимальні показники захворюваності, госпіталізації та смертності, які є зараз, надалі лише збільшуватимуться.

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Коли очікувати спад COVID-19

Ганиченко заявив, що наприкінці листопада українці можуть очікувати пікову захворюваність на коронавірус й відповідно початок спаду.

Спад буде приблизно аналогічний за тривалістю як у 2020 році. Він продовжиться десь до початку січня і знову буде нова хвиля,

– заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE.

Зверніть увагу! Голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що вводити в Україні черговий локдаун уряд поки не планує. Допомогти у боротьбі з COVID-19 повинна вакцинація.

Як зазначив Ганиченко, влітку в Україні була досить сприятлива ситуація із COVID-19, яка й могла розслабити населення.

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За словами керівника Центру економіки охорони здоров'я, одним з найдієвіших методів зменшення смертності від коронавірусу є вакцинація.

Наразі вона набирає обертів в Україні, адже кількість охочих отримати щеплення в різних регіонах збільшується, що є хорошим показником.

Ганиченко розповів про COVID-19 в Україні: дивіться відео

Коронавірус в Україні: останні новини

В Україні впродовж 17 жовтня на коронавірус захворіли 9 524 людей. Серед них – 790 дітей та 122 медпрацівники.

Міністерство охорони здоров'я не виключає розширення червоної зони карантину найближчим часом. Наразі там перебувають 5 областей – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін наголосив, що темпи вакцинації треба збільшити, аби уникнути зростання захворюваності.

Ситуація з коронавірусом у деяких областях є критичною. Наприклад, у Херсоні міські лікарні, які працюють з хворими на COVID-19, заповнені майже на 100%.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу