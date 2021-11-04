Це загрожує раптовим розривом та подальшим внутрішньочерепним крововиливом. Такої думки дійшла група міжнародних вчених.

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Як проводили дослідження

Так, автори провели МРТ-дослідження на двох вибірках, щоб оцінити зв'язок між крововиливом у мозку та:

генетичними ризиками;

способом життя – куріння, вживання кави, сон та фізична активність;

кардіометаболічними чинниками – індекс маси тіла, наявність діабету або запалень, артеріальний тиск ліпіди, біомаркери, функції нирок.

Міжнародний консорціум з вивчення інсульту надав інформацію щодо 6,3 тисячі випадків внутрішньочерепної аневризми та 4,2 тисячі випадків аневризматичного крововиливу.

Їх порівнювали з даними більш ніж 59,5 тисяч контрольних випадків. Як показав аналіз, ризик внутрішньочерепної аневризми та крововиливу в мозку зростав на 24%, якщо у людини була схильність до безсоння на генетичному рівні.

Інші несподівані результати

Крім того, курці виявилися майже втричі більш схильні до цих станів у порівнянні з некурцями. У кого був підвищений діастолічний артеріальний тиск, очікувала аналогічна ймовірність аневризми та крововиливу.

Також були незначні докази зв'язку між цими двома результатами та генетично передбаченим зниженням фізичної активності, високим індексом маси тіла та зниженим рівнем холестерину,

– мовиться у дослідженні.

Підвищені рівні глюкози натще корелювали з меншим ризиком аневризми, проте ці результати не були підтверджені точковими оцінками аналізу чутливості.

Хоча зв'язок між безсонням і внутрішньочерепною аневризмою вимагатиме підтвердження, на думку вчених, їхні висновки говорять про те, що чинники, які найчастіше залежать від нас самих, впливають на ризик розвитку таких загрозливих для життя станів.

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Що таке аневризма і чим вона загрожує

Аневризма головного мозку – це випуклість на стінці однієї з головних кровоносних судин, які постачають кров у мозок. Аневризма може лопнути, призвівши до внутрішньочерепного крововиливу.

Коли кров йде через ослаблену судину, артеріальний тиск змушує невелику ділянку випирати назовні, наче міхур. Субарахноїдальний крововилив – тип інсульту, який стає наслідком розриву внутрішньочерепної аневризми. Кровотеча здатна призвести до великого пошкодження мозку.

Головні симптоми:

різкий біль голови, схожий на раптовий удар;

нудота;

блювання і так далі.

Приблизно 3 з 5 осіб із кровотечею в мозку помирають через 2 тижні. Серед чинників ризику – куріння, зловживання алкоголем, гіпертонія, апное уві сні. Крім цього, ендотелій судин може бути пошкоджений через порушення функції нирок та хронічного запалення.