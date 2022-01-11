Велика Британія скасувала ПЛР-тестування легких випадків COVID-19

Жителям Англії, які за допомогою самотестування визначать, що інфіковані коронавірусом, але не мають симптомів, більше не потрібно додатково проводити ПЛР-тест.

Кількість ПЛР-тестів у Великій Британії максимальна

Різке зростання випадків Омікрон призвів до того, що багато жителів із позитивними експрес-тестами намагалися записатися ще й на ПЛР-тести.

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Велика Британія має можливість проводити понад 800 тисяч щоденних лабораторних тестів, але у грудні наблизилася до своєї межі.

Чому скасували масове ПЛР-тестування

Влада сподівається, що нововведення покращить доступ до ПЛР-тестів для людей із вираженими симптомами, а також для працівників охорони здоров'я, транспорту та інших ключових працівників, яким необхідно регулярно проходити тестування.

Уряд заявив, що люди, у яких є один із трьох основних симптомів COVID-19 – висока температура, кашель і втрата нюху або смаку – все одно повинні пройти ПЛР-тестування.

Актуальна ситуація у Великій Британії з COVID-19

У Великій Британії тривалий час фіксують зростання захворюваності на коронавірус – домінує новий штам Омікрон.

Саме у Великій Британії заявили про першу смерть від нового штаму.

Упродовж грудня 2021 кількість нових випадків інфікування коронавірусом у Великій Британії зростала дуже швидко. Наприклад, 29 та 30 грудня повідомляли щодня про майже 200 тисяч нових хворих.

До слова, у Європейському регіоні у перший тиждень 2022 року зареєстрували понад 7 мільйонів ​​випадків COVID-19. Світом все більше шириться саме варіант коронавірусу Омікрон.

Хто частіше заражається штамом Омікрон: дивіться відео