Хірург "розписався" на органах пацієнтів

Випалені ініціали SB (Simon Bramhall) виявили на поверхні печінки під час наступного оперативного втручання, яке знадобилося цьому ж пацієнтові.

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Саймон Бремхол використав спеціальний аргоновий лазер (пристрій, який використовується для зупинки кровотечі під час операцій на печінці), щоб вивести свої ініціали на органах двох пацієнтів.

Медика відсторонили від роботи

Про інцидент повідомили ще у 2013 році, у 2018 році за цей вчинок хірург заплатив штраф у розмірі 10 тисяч фунтів стерлінгів.



Бремхолла відсторонили від медичної практики / Фото PA Wire

У грудні 2020 року його тимчасово відсторонили від професійних обов'язків, але через 5 місяців медику вдалося через суд скасувати заборону.

Професійна зарозумілість

Втім, тепер Британська Служба трибуналу лікарів-практиків (MPTS) розцінила дії Саймона Бремхолла як "професійну зарозумілість". Лише цього тижня його остаточно викреслили з медичного реєстру та назавжди заборонили займатися лікарською діяльністю.

Фізичне насильство над двома вразливими пацієнтами, які перебувають у несвідомому стані в клінічних умовах, один з яких зазнав значної та тривалої емоційної шкоди, серйозно підриває довіру пацієнтів та суспільства до медичної професії,

– йдеться у рішенні Трибуналу.

Відомо також, що станом на травень 2013 року хірург провів більш як 4 тисячі таких операцій. Керівництво лікарні розпочало внутрішнє розслідування щодо виявленого епізоду і не виключає, що подібних випадків могло бути більше.