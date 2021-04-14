В Анголі виявили новий штам коронавірусу з 34 мутаціями
У туристів в аеропорту Анголи виявили штам коронавірусної інфекції, який має 34 мутації. Новий варіант вірусу отримав тимчасове позначення A. VOI.V2.
Джерело:Мedrxiv.org
Штам коронавірусу, який виявили в Анголі, має 34 мутації. Науковці припускають, що він може бути заразнішим і чинити більший вплив на імунітет людини.
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У публікації зазначено, що було зареєстровано вже три випадки інфікування новим штамом коронавірусу.
Ми зареєстрували лише три випадки захворювання цим новим штамом, але це вимагає термінового розслідування, оскільки в країні, де цей штам був зафіксований, епідемія значною мірою не задокументована та існує мало заходів громадської охорони здоров'я для запобігання поширенню всередині країни і за її межами,
– пишуть у Мedrxiv.org.
Також у березні цього року були відібрані 118 зразків у хворих на COVID-19 у період із червня 2020 року до лютого 2021 року. У трьох людей із Танзанії і був знайдений новий штам коронавірусу.
Дослідники продовжують вивчати мутацію та її вплив на організм людини.
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