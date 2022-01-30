Аномалії у легенях: причини задишки навіть після одужання від COVID-19
Джерело:The Guardian
У легенях пацієнтів з тривалим періодом захворювання на коронавірус виявлені аномалії. Це пояснює, чому деякі люди відчувають задишку через довгий час після початкового зараження.
Причина задишки – мікроскопічні ушкодження легенів
Результати перших етапів дослідження за участю 36 пацієнтів довели ймовірність того, що COVID-19 може спричинити мікроскопічні ушкодження легень, які звичайні тести не здатні виявити.
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Задишка є симптомом у більшості пацієнтів з тривалим періодом хвороби, але поки не було зрозуміло, чи це пов'язано з іншими факторами, такими як зміна характеру дихання, втома або щось інше.
Це перше дослідження, яке показало аномалії легенів у людей із тривалим перебігом COVID-19, що скаржаться на задишку. Тобто, що вірус викликає стійкі аномалії у мікроструктурі легень або у легеневій судинній мережі,
– сказала доктора Емілі Фрейзер, авторка дослідження.
Дослідження ще триває
Автори наголосили, що потрібно продовжувати роботу, аби зрозуміти, як виявлені відхилення пов'язані з задишкою.
Натомість вчені Королівського коледжу Лондона зауважили, що результати становлять значний інтерес для всіх, хто живе з тривалою задишкою після коронавірусу.
Результати дослідження показали, що ефективність роботи легень в обміні вуглекислого газу та кисню – може бути порушена, навіть якщо структура легень здається нормальною,
– сказала вона.
Все ж вчені закликали дочекатися завершення дослідження, щоб дізнатися, чи є ці ранні результати надійними.
До слова, попередньо вчені вивчали фактори ризику розвитку тривалого ковіду. Виявилось, що високі ризики мають пацієнти з астмою та люди старшого віку. Крім того, 82,2% тих, хто переніс коронавірус у важкій формі, мали постковід.
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