В Дитячій національної лікарні у Вашингтоні в новонародженого виявили новий варіант інфікування SARS-CoV-2. Вірусне навантаження у цієї дитини в 51 418 разів вище, ніж у інших пацієнтів-дітей.

Новий варіант коронавірусу

Новий варіант SARS-CoV-2 виявили недавно, коли дослідники секвенували геном вірусу у дитини, яка хворіла на коронавірус у вересні. Згодом вчені зареєстрували ще 8 подібних випадків цього варіанту в атлантичних регіонах США. Наразі вчені не знають, наскільки поширеним або небезпечним може бути цей новий варіант.

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Геном вірусу має іншу структуру білка-шипа, яка може зробити його більш заразним. Водночас вчені не встановили, чи це пояснює величезну кількість вірусних частинок, які виявили в немовляти.

Аномальне вірусне навантаження в немовляти

Джеремі Любан, доктор медицини, вірусолог з Медичної школи Массачусетського університету в Вустері, сказав, що вірусне навантаження, яке виявили в аналізі немовляти "саме по собі шокує".

Припущення вчених

Інший фахівець лікарні, доктор Любан визнав, що пояснити таке навантаження можна особливостями імунної системи немовляти.

Незріла імунна система новонародженого може дозволяти вірусу безконтрольно розмножуватися,

– зауважив вчений.

Також це може бути просто збігом. Але зв'язок досить сильний.

Довідка: згідно з наявними дослідженнями наразі, діти мають менше шансів на важкий перебіг COVID-19. Дуже маленькі діти можуть з меншою ймовірністю заразити інших людей, коли вони захворіють. Але дослідники досі не до кінця розуміють всі наслідки коронавірусу для дітей і немовлят.

Водночас згідно з даними Американської академії педіатрії та Асоціації дитячих лікарень, за останні 5 місяців кількість випадків захворювання на коронавірус у дітей – зросла.