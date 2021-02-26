Аномальне навантаження: немовля в США захворіло на невідомий досі варіант коронавірусу

Джерело:ScinceAlert
В Дитячій національної лікарні у Вашингтоні в новонародженого виявили новий варіант інфікування SARS-CoV-2. Вірусне навантаження у цієї дитини в 51 418 разів вище, ніж у інших пацієнтів-дітей.
Новий варіант SARS-CoV-2 виявили недавно, коли дослідники секвенували геном вірусу у дитини, яка хворіла на коронавірус у вересні. Згодом вчені зареєстрували ще 8 подібних випадків цього варіанту в атлантичних регіонах США. Наразі вчені не знають, наскільки поширеним або небезпечним може бути цей новий варіант.
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Геном вірусу має іншу структуру білка-шипа, яка може зробити його більш заразним. Водночас вчені не встановили, чи це пояснює величезну кількість вірусних частинок, які виявили в немовляти.
Джеремі Любан, доктор медицини, вірусолог з Медичної школи Массачусетського університету в Вустері, сказав, що вірусне навантаження, яке виявили в аналізі немовляти "саме по собі шокує".
Інший фахівець лікарні, доктор Любан визнав, що пояснити таке навантаження можна особливостями імунної системи немовляти.
Незріла імунна система новонародженого може дозволяти вірусу безконтрольно розмножуватися,
– зауважив вчений.
Також це може бути просто збігом. Але зв'язок досить сильний.
Водночас згідно з даними Американської академії педіатрії та Асоціації дитячих лікарень, за останні 5 місяців кількість випадків захворювання на коронавірус у дітей – зросла.