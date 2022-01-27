Нове дослідження впливу антибіотиків

У дослідженні взяли участь майже 40 000 людей. Науковці порівнювали вживання антибіотиків і фактори способу життя тих, хто мав колоректальний рак, і тих, хто його не мав. Хоча зв’язку з раком прямої кишки не виявлено, використання антибіотиків пов'язане з розвитком раку товстої кишки.

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Антибіотики підвищують ризик раку

Дослідники також вперше виявили, що, хоча загальні цифри залишаються відносно низькими, використання антибіотиків було пов’язано з приблизно на 50% більшим ризиком раку товстої кишки у людей у ​​віці до 50 років і, за оцінками, на 9% більшим ризиком у тих, кому 50 років і старше.

Попри неоціненну цінність у медицині, антибіотики слід застосовувати належним чином і лише за необхідності,

– зазначили науковці.

Команда виявила 7 903 людини з колоректальним раком і порівняла їх з більш ніж 30 418 відповідними людьми без цього захворювання. Дослідники контролювали генетичні та не генетичні фактори, щоб спробувати визначити, чи є використання антибіотиків фактором ризику раку товстої кишки.

Ми виявили, що вплив антибіотиків був пов’язаний з раком товстої кишки серед усіх вікових груп. Але найбільший негативний вплив був серед молодих людей,

– пояснили вчені.

Причини негативного впливу антибіотиків

Вважається, що причини цього зв’язку пов’язані з впливом антибіотиків на мікробіом кишечника, що потенційно може призвести до зміни активності бактерій і перешкоджати нормальній імунній функції. Це може призвести до хронічного запалення і збільшити ризик раку.

Раніше нове дослідження дало надію на лікування нейробластоми – раку, що вражає маленьких дітей, який розвивається у нервових клітинах, та остеосаркоми – раку кістки, який виникає переважно у підлітків та молодих людей.