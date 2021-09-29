Як відбувалося нове дослідження

Вчені оцінили, наскільки виправдане призначення амоксициліну (його призначають найчастіше) при неускладнених інфекціях дихальних шляхів у дітей в тих випадках, коли немає підозри на пневмонію.

Також на тему: Молодість надовго: як вітамін Д допоможе попередити передчасне старіння

До нового дослідження включили 432 дитини у віці від 6 місяців до 12 років з Англії та Уельсу, які проходили амбулаторне лікування інфекцій верхніх дихальних шляхів з помірно важкими симптомами. Маленьких пацієнтів випадковим чином розділили на дві групи, в одній з них діти отримували амоксицилін три рази на день протягом семи днів, в іншій – плацебо. Лікарі та медсестри оцінювали симптоми на початку терапії, а батьки щодня заповнювали щоденник спостереження за станом дитини.

Амоксицилін – препарати Це напівсинтетичний антибактеріальний засіб з групи пеніцилінів, яке використовується при лікуванні бронхіту, ангіни, пневмонії, середнього отиту та інших захворювань як у дорослих, так і у дітей. Антибіотик включено до переліку найважливіших лікарських засобів ВООЗ.

Ефективність антибіотиків при бронхіті

В результаті вчені виявили, що діти в обох групах одужували приблизно в одні й ті ж терміни – різниця склала в середньому 13%, тобто клінічно не значуща. Більш того, не було суттєвих відмінностей в тривалості симптомів у дітей з найважчими симптомами – високою температурою, задишкою та хрипами в грудях.

Обстеження в стаціонарі потрібно 5 дітям, які отримували амоксицилін, і 4 пацієнтам з контрольною групою. Не відрізнялися в обох групах і інші, менш значимі показники: тривалості лікарняного у батьків для догляду за дитиною і вартості безрецептурних ліків, необхідних для лікування.

Раніше науковці встановили, що антибіотик азитроміцин не ефективніший, ніж плацебо, для запобігання симптомів COVID-19 серед не госпіталізованих пацієнтів і може збільшити шанс на госпіталізацію.