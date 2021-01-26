Антибіотики неефективні й шкідливі при легкому перебігу коронавірусу: нове дослідження

Азитроміцин і доксициклін широко застосовуються при запальних процесах в органах дихання і включені в численні міжнародні рекомендації з лікування коронавірусу, в тому числі в Україні. На жаль, обидва антибіотики в черговий раз не підтвердили свою ефективність.

Джерело: пресслужба Оксфордського університету

Рандомізовані клінічні випробування PRINCIPLE, в якому оцінювалася користь двох антибіотиків для амбулаторних пацієнтів з COVID-19, проводив Оксфордський університет за підтримки уряду Великої Британії.

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Ефективність азитроміцину проти COVID-19

У них взяли участь кілька тисяч амбулаторних пацієнтів старших 50 років, у яких було підтверджено COVID-19 в останні 14 днів. У групі азитроміцину 526 осіб отримували антибіотик в дозуванні 500 мг протягом 3 днів. У контрольній групі 862 учасники отримували стандартне лікування.

Однак незабаром випробування азитроміцину були зупинені через його неефективність і низьку ймовірність клінічно значущого ефекту в порівнянні з іншими препаратами. Через 28 днів спостережень ці дані підтвердилися, крім того, азитроміцин не знизив ризик розвитку тяжкого перебігу та смертності.

Ефективність доксицикліну проти COVID-19

Приблизно ті ж результати вчені отримали в ході випробувань доксицикліну. 798 учасників отримували препарат по 200 мг в перший день і потім 100 мг протягом 6 днів. Ще 994 добровольці з контрольної групи проходили стандартне лікування. Рандомізація в групі антибіотика також була зупинена через занадто низьку ефективність. Доксициклін менш ніж на один день скорочував період одужання і знижував ризик госпіталізації всього на 2%.

Хоча ці результати розчаровують, вони дозволяють скоротити застосування непотрібних антибіотиків в лікуванні COVID-19,

– повідомили автори дослідження.