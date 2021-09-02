Наскільки зросли ризики раку

Вчені проаналізували 40 тисяч випадків раку кишківника і порівняла їх з даними 200 тисяч людей з контрольної групи та прийшли до висновку, що тривалий курс антибіотиків підвищує ризики певних типів пухлин на 17%.

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Детально про результати спостережень

Аналіз показав, що ризики були однаковими для чоловіків і жінок, які приймали антибактеріальні препарати протягом 6 і більше місяців.

Підвищені ризики були відзначені для пухлин, що розвиваються в висхідному відділі товстої кишки. Примітно, що в низхідному відділі цієї тенденції не виявили.

Високі ризики розвитку пухлини товстої кишки були відзначені вже через 5– 10 років після курсу антибіотиків.

Найвищі ризики були у тих пацієнтів, які отримували високу дозу антибіотиків тривалий час, проте, навіть одноразовий курс антибіотиків впливав на ймовірність розвитку раку,

– зазначили автори.

Недоліки дослідження

Дослідження обмежене тим, що вчені аналізували тільки пероральну форму ліків. Тим часом внутрішньовенне введення антибіотиків також може вплинути на стан мікробіоти кишківника.

Дослідники наголосили, що важливо проводити своєчасну діагностику, особливо для людей після 45 років – це є важливою умовою профілактики раку кишківника.