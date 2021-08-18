Антибіотики при коронавірусі не ефективніші, ніж плацебо

Антибіотик азитроміцин не ефективніший, ніж плацебо, для запобігання симптомів COVID-19 серед не госпіталізованих пацієнтів і може збільшити шанс на госпіталізацію.

Азитроміцин, антибіотик широкого спектра дії, широко призначається для лікування COVID-19 в усьому світі. Науковці сподівалися, що він володіє протизапальними властивостями, які можуть допомогти запобігти прогресуванню COVID-19, якщо лікуватися ним на ранній стадії захворювання.

Також на тему: Як ВІЛ впливає на перебіг коронавірусу

Як відбувалося дослідження

У дослідженні взяли участь 263 учасники, у яких був підтверджений коронавірус. На момент включення в дослідження ніхто не був госпіталізований. У процесі випадкового відбору 171 учасник отримав одноразову пероральну дозу 1,2 г азитроміцину, а 92 учасники отримали плацебо.

Більшість досліджень, проведених до цього часу з азитроміцином, були зосереджені на госпіталізованих пацієнтах з досить важким перебігом COVID-19. Наша робота – одне з перших плацебо-контрольованих досліджень, що показують, що азитроміцин не відіграє роль у лікуванні амбулаторних пацієнтів,

– зазначили науковці.

Ефективність антибіотиків при коронавірусі