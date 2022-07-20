Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає 24 канал. За його словами, Кабінет Міністрів України ухвалив таке рішення, щоб вирішити проблему неконтрольованого відпуску та нераціонального вживання рецептурних лікарських засобів.

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Чому запроваджують рецептурний продаж антибіотиків

Але нововведення буде впроваджуватися поступово в рамках перехідного періоду в медичних закладах, що працюють з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Якщо заклад охорони здоровʼя, до якого звертається пацієнт, не підключений до ЕСОЗ, лікар як і раніше має виписати паперовий рецепт.

Віктор Ляшко “Фармацевт зможе відпустити антибіотик в аптеці у три способи: за електронним рецептом (якщо аптека підключена до ЕСОЗ), за паперовим рецептом та інформаційною довідкою, яка на перехідному періоді буде прирівняна до офіційного документа. Пацієнт зможе придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо предʼявити аптечному працівнику довідку чи паперовий рецепт”.

За його словами реалізація цього рішення є одним із кроків у протидії глобальній проблемі антибіотикорезистентності, а також дозволить відстежувати дані про призначення та обʼєми використання антибіотиків в Україні.

Де можна буде купити антибіотики без рецепта

Винятки будуть діяти тільки для тих аптек, які перебувають в районі проведення воєнних (бойових) дій або які є в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджений відповідним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Такі аптеки тимчасово на час дії воєнного стану зможуть і далі відпускати пацієнтам рецептурні антибактеріальні лікарські засоби без рецепта лікаря.

Також передбачається норма, що дозволяє військовим адміністраціям, підрозділам Збройних Сил, волонтерським та благодійним організаціям закуповувати рецептурні ліки для потреб воєнного часу без рецепта