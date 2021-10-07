Антидепресанти допомагають впоратися з наслідками коронавірусу

Невелике, але переконливе дослідження показало, що антидепресанти допомагають впоратися з психічними наслідками коронавірусу навіть краще, ніж при звичайній депресії.

Дослідження ефективності антидепресантів після коронавірусу

У своїй доповіді фахівці відзначили, що до 40% пацієнтів страждають від депресії після COVID-19, в тому числі ті, хто легко переніс інфекцію. В ході дослідження фахівці провели курс лікування 58 добровольців, у яких діагностували цей психічний розлад після коронавірусу.

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Учасники отримували препарати з групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Зазвичай антидепресанти з цієї групи не показують ефективності для третини пацієнтів з депресією, але вчені виявили значне поліпшення стану у 91% учасників дослідження. Симптоми оцінювалися за допомогою стандартної шкали оцінки депресії Гамільтона.

Антидепресанти допоможуть побороти наслідки коронавірусу

На думку вчених, цей ефект можливий у тому числі завдяки противірусним та протизапальним властивостями СІЗЗС. Оскільки депресія після коронавірусу викликана інфекцією та очевидно підтримується системним запаленням, для таких пацієнтів це може бути оптимальним варіантом лікування.

Ці результати показують, що пацієнти після COVID-19 мають більше шансів впоратися з депресією, ніж ми думали,

– зазначили науковці.

Найближчим часом вчені планують оцінити, чи можуть СІЗЗС допомогти впоратися з іншими довгостроковими симптомами коронавірусу, такими як когнітивні порушення і втома, а також дослідити роль запалення в депресії після COVID-19.

Раніше американські медики провели дослідження за участю майже 30 тисяч жінок з половини штатів США. Вони встановили, що годування грудьми знижує ризик розвитку післяпологової депресії.