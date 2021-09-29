До чого тут серотонін

Нейромедіатор серотонін, який також називають гормоном щастя, зазвичай ослаблений у людей з депресією. Крім регуляції настрою серотонін також впливає на багато інших функцій організму. Так, більша його частина знаходиться не в головному мозку, а зберігається в тромбоцитах крові.

Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС), які застосовують в лікуванні депресії, підвищують рівень гормону в головному мозку і знижують в крові.

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Деталі дослідження

Вчені Цюрихського університету показали, що СІЗЗС і інші препарати, які знижують рівень периферичного серотоніну, здатні сповільнювати і зупиняти зростання раку в доклінічних моделях.

Вчені встановили, що ракові клітини використовують серотонін для вироблення молекули PD-L1, яка зв'язується з Т-кілерами і порушує їх функцію.

В результаті цієї взаємодії онкоклітинам вдається сформувати сприятливі умови для зростання і уникнути атак імунної системи. СІЗЗС і інші схожі за дією препарати руйнують цей механізм.

Антидепресанти пригнічують ріст ракових клітин

Відомо, що PD-L1 також є мішенню при імунотерапії, тому вчені вирішили протестувати дію антидепресантів в комбінації з інгібіторами імунних контрольних точок.

Експерименти показали, що терапія пригнічувала прогресування раку підшлункової залози і товстого кишківника. У деяких мишей пухлина повністю зникла після лікування.

Ми бачимо, що вже схвалені для людини ліки можуть поліпшити терапію невиліковного раку підшлункової залози і колоректального раку,

– прокоментував автор роботи П'єр Аллен Клава.

Тепер вчені планують продовжити клінічні дослідження. У разі успіху терапія стане довгоочікуваною надією для сотень тисяч пацієнтів.