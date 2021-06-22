Антиковідна плазма вдвічі збільшує рівень виживання у пацієнтів з раком

Питання про ефективність переливання плазми крові хворим з COVID-19 як і раніше залишається дискусійним. Велике американське дослідження показало, що цей метод лікування, який застосовували ще з часів "іспанки", може як мінімум дати шанс на виживання найбільш вразливим пацієнтам.

Як відбувалося дослідження

Вчені з Медичної школи Вашингтонського університету припустили, що переливання "антіковідної" (реконвалесцентної) плазми може поліпшити клінічні наслідки онкогематологічних хворих з COVID-19. Мета цієї процедури полягає в тому, щоб передати антитіла крові від людини, яка одужала до пацієнта в гострій фазі захворювання.

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Вчені називають цей метод "терапією пасивними антитілами", оскільки хворий отримує зовнішні антитіла, а не генерує імунну відповідь самостійно, як після вакцинації.

Дослідники вивчили дані 966 пацієнтів з лейкозом, лімфомою і множинною мієломою, які були госпіталізовані з березня минулого року по січень 2021 року з тяжким перебігом COVID-19. З них 143 людини отримували реконвалесцентну плазму, інші 823 – тільки стандартне лікування.

Вплив антиковідної плазми

Смертність в групі пацієнтів, яким переливали плазму, склала в 13,3%, в той час, як в онкогематологічних хворих на стандартній терапії вона досягла 24,8%.

Різниця була особливо помітна серед пацієнтів, госпіталізованих у відділення інтенсивної терапії: у хворих, які отримували лікування плазмою, смертність склала 15,8% в порівнянні з 46,9% всіх інших пацієнтів в цій групі.

Ці результати показують, що реконвалесцентна плазма може допомогти не тільки хворим з COVID-19 з раком крові, у яких порушена імунна система, а й пацієнтам з іншими захворюваннями, при яких ослаблені реакції антитіл,

– зазначили науковці