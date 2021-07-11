У Криму новий сплеск коронавірусу

Лише за 10 липня там виявили рекордну 368 нових випадків інфікування. Це визнали навіть ватажки окупантів, як називають себе тамтешньою самопроголошеною владою.

Важливо В окупованому Криму виявили коронавірус штаму Дельта

Це абсолютний добовий рекорд від початку пандемії на півострові. Попередній сплеск спостерігався в січні 2021 року. Однак тоді за добу виявили на 3 випадки менше – 365 нових COVID-хворих.

Статистика захворюваності та смертності у Криму

Водночас окупаційна влада продовжує приховувати справжню статистику. За інформацією самопроголошеного глави Криму Сергія Аксьонова, загалом у регіоні діагноз COVID-19 підтверджений у 51 тисячі осіб, понад 1,5 тисячі пацієнтів померли, вакцинували 345 тисяч осіб.

Дельта-штам у Криму: головне

30 червня окупаційна влада півострова заявила, що у Криму є підтверджені випадки зараження новими штамами коронавірусу: Дельта та Альфа. Найчастіше заражаються молоді люди у віці 18 – 27 та 30 – 49 років.