Антисанітарія та непрофесійність: у США виявили масове забруднення вакцини Johnson&Johnson

Забруднення вакцин Johnson&Johnson виявили на виробництві біотехнологічної фірми Emergent BioSolutions в штаті Балтімор. Регулятор медичних засобів зафіксував на заводі низку порушень.

На щастя, сумнівну партію препаратів не встигли вивезти за межі заводу. Наразі її перевіряють за усіма стандартами якості.

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Регулятор зафіксував такі порушення:

антисанітарія;

недостатня підготовка співробітників;

непридатне для виробництва вакцини приміщення.

За даними телеканалу CNN, мільйони доз вакцин Johnson&Johnson були забруднені. Відомо, що працівники не дезінфікували ні компоненти препарату, ні контейнери для вихідної сировини.

Ми не допустимо випуск якого-небудь препарату до тих пір, поки не впевнені в його відповідності з нашим очікуванням щодо його якості,

– зазначив регулятор.

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