Близько 40% пацієнтів з COVID-19 в місті Ухань, звідки поширився коронавірус, мають антитіла, які можуть забезпечити захист від повторного зараження протягом як мінімум 9 місяців.

Авторитетний медичний журнал The Lancet опублікував перше тривале обстеження з метою визначення показників інфікованості в Ухані близько 10 тисяч жителів на наявність антитіл до COVID-19 після того, як в місті був скасований режим ізоляції на початку квітня 2020 року. Наступні аналізи зразків крові на наявність антитіл проводили в червні і в період з жовтня по грудень відповідно.

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Це допоможе будувати ефективні стратегії протидії пандемії

У статті йдеться про те, що оцінка частки населення, яке володіє імунітетом до коронавірусу, має важливе значення для розробки ефективних стратегій з профілактики та контролю епідемії, а також для зниження ймовірності повторного спалаху пандемії в майбутньому.

Попередні дослідження в багатьох країнах показали, що число інфікованих COVID-19, які виявлялися на основі позитивних результатів аналізів на сироваткові антитіла, виявилося набагато вище, ніж фактично виявлені випадки зараження.

Нове пояснення наявності антитіл

В першу чергу це може бути пов'язано з тим, що у більшості інфікованих людей не було симптомів, або вони не проходили тестування або лікування через легкої форми захворювання.

Водночас рівень антитіл у безсимптомних носіїв коронавірусу був нижче, ніж у пацієнтів з підтвердженим діагнозом і з симптомами захворювання.

Дослідження "підкреслює значні досягнення китайської системи громадської охорони здоров'я в боротьбі з COVID-19 в Ухані в той час, коли ресурси для тестування, відстеження та лікування були набагато менш розвинені",

– написав експерт в області мікробіології і імунології з австралійського інституту Australia's Doherty Institute Річард Страгнелл.