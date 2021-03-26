Антитіла до COVID-19 врятують від інфікування: правда чи міф

Визначення антитіл до коронавірусної інфекції COVID-19 більшістю вважається маркером захисту людину від інфікування. Однак останні дослідження вчених вказують, що це не завжди відповідає дійсності.

Імунолог Віра Сем’янчук відповіла на найбільш поширені питання стосовно антитіл до COVID-19 і пояснила, чому відсутність антитіл не завжди означає, що організм готовий заразитися знову.

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Згідно американських рекомендацій UpToDate:

Чутливість та специфічність антитіл дуже мінливі.

Ig M переважно з’являється в кінці першого тижня і може зберігатися понад 6 тижнів.

Зазвичай IgG з’являється через 14 днів після появи симптомів і може утримуватись до 8 місяців.

Що показує тест на антитіла? Тести на антитіла виявляють два види антитіл: імуноглобулін М – IgM, він першим з'являється в організмі після зараження, і імуноглобулін G – IgG, він виробляється пізніше, але залишається в організмі надовго, в той час, як IgM зникає. IgM і IgG для коронавірусної інфекції означають, що вірус був у організмі й до нього виробилася імунна відповідь.

Однак деякі дослідження повідомляють про більш швидкі темпи зниження антитіл:

Можлива перехресна чутливість з іншими коронавірусами (тобто хибнопозитивні результати IgG внаслідок раніше перенесеного іншого коронавірусного захворювання, а не COVID-19).

Також залишається невизначеним, чи позитивний тест на антитіла вказує на імунітет проти майбутньої інфекції.

У новому дослідження, яке згодом опублікували в журналі Allergy, оцінили точність діагностики серологічних аналізів (визначення антитіл) у 1477 осіб, які перехворіли COVID-19.

Так, результати показали різну інформативність ІФА залежно від виду білка SARS-CoV-2, який міститься в діагностичних тестах

Антитіла утворюються до різних білків COVID, до одних вони утворюються частіше, до інших менше. Залежно, який білок використовують у тестуванні ІФА – може відрізнятись результат: чутливість 88,4% для RBD, 89,3% для S1 та 72,9% для N білка). Незважаючи на це, коли сироватку хворих тестували на здатність нейтралізувати (тобто знешкодити вірус COVID-19) результати були вищі. Тобто відсутність антитіл не завжди означає, що організм здатний заразитись знов,

– пояснив лікар.

Крім того, на сьогодні немає даних, що більший рівень антитіл корелює з кращим захистом.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу