Це з'ясували дослідники з Падуанського університету та Імперського коледжу Лондона. Вони протестували понад 2 500 людей ще у 2020 році, втім результати опублікували лише наприкінці липня 2021 року.

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Антитіла зберігаються довше

Перше тестування зробили лютому – березні 2020 року на наявність COVID-19. Повторне тестування вже щодо антитіл проти вірусу зробили в листопаді. Так, виявили, що 98,8% людей мали достатню кількість антитіл.

Рівні антитіл відстежували за допомогою трьох аналізів – тестів, які виявляють їхні різні типи, що реагують на різні частини вірусу. Результати показали, що, хоча всі тести демонстрували деяке зниження в період із травня по листопад, швидкість розпаду була різною. Команда також виявила випадки підвищення рівня антитіл у деяких людей.

Ми не знайшли доказів, що рівень антитіл між симптоматичними та безсимптомним перебігом суттєво відрізняються. Припускаємо, що сила "імунної відповіді" не залежить від симптомів та тяжкості інфекції,

– зазначила авторка дослідження Іларія Дорігатті.

Однак вона наголосила – дослідження показує, що рівень антитіл різниться, залежно від тесту. Це означає, що потрібно обережно порівнювати дані про рівень інфекції населення, отриманих у різних частинах світу, з різними тестами та в різний час.

Довідка. Раніше окремі дослідження повідомляли, що антитіла, які утворилися в організмі людини після перенесеної коронавірусної хвороби, зберігаються приблизно 6 місяців.

Дослідження тривають

Під час подальшого спостереження, яке провели через 9 місяців після захворювання, виявили, що антитіл було менше. Тож запевнили, що потрібно продовжувати контролювати стійкість антитіл протягом більш тривалого періоду.

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