Якщо в людини є антитіла до COVID-19, це не означає, що вона абсолютно захищена, зазначають фахівці Центру громадського здоров'я. Інфекція ще досить нова і зараз достеменно невідомо, який рівень антитіл убезпечить на 100% від зараження вірусом.

Станом на 16 березня в Україні 1360 осіб перехворіли на COVID-19 повторно. Час між першим випадком і повторним – дуже різний і коливається від 2 до 8 місяців. І поки що немає доказів, що у всіх випадках хворобу спричинив один і той самий штам.

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За словами генерального директора ЦГЗ Романа Родини, антитіла зберігаються в середньому від 2 до 4 місяців. Це означає лише те, що вони є в наявності. Але не обов'язково те, що людина не захворіє – наука ще не встановила кількість антитіл, яка б давала точну гарантію безпеки.



Тут експерти бачать лише один вихід: щеплення. Сьогодні ми розуміємо, що вакцина працює. Наразі серед вакцинованих не додається випадків COVID-19, передусім таких, що потребують госпіталізації. Вакцинація запобігає тяжким випадкам та смерті.

Коли я чую: "В мене достатній рівень антитіл, мені не потрібно зараз робити щеплення", я запитую: "А який рівень антитіл є достатнім, щоб вас захистити від повторного інфікування?". Є захисний рівень антитіл щодо дифтерії, щодо правця: чітко, що при такому показникові ви захищені, а при такому – ні. Однак сьогодні визначення захисного рівня антитіл проти COVID-19 ще немає,

– пояснює член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Проте зараз у ЦГЗ рекомендують тим, хто вже перехворів, відтермінувати вакцинацію хоча б на 6 місяців з часу інфікування – випадки повторного зараження за цей період трапляються вкрай рідко. А завдання медичної системи сьогодні – у першу чергу провакцинувати тих, хто в житті не мав зустрічі з COVID-19. Увагу слід сконцентрувати саме на них.

Всього в Україні 81 755 людей вакцинували від коронавірусу. За 17 березня 9 832 людини було вакциновано першою дозою.



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