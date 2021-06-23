Компанія Bilibili створила анімаційний ролик, в якому просто і доступно пояснюється, як працюють вакцини проти коронавірусу. Найголовніше, що цей мінімультфільм зачіпає людей будь-якої вікової категорії.

До теми В Україні почався четвертий етап вакцинації: хто отримає щеплення

У ролику коту роблять щеплення, завдяки чому його антитіла вчаться розпізнавати вірус. І це справжня героїчна історія про самопожертву.

Так, діюча речовина вакцини, переодягнута в костюм коронавірусу, дає про себе знати та провокує антитіла на агресію. На смертному одрі вона передає своє фото "на пам'ять".

Коли головний герой направду інфікується коронавірусом, його антитіла вже знають, як виглядає SARS-CoV-2. Тож, не гаючи часу, вони успішно вбивають небажаного гостя молотками.

До слова, головний герой – кіт.

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