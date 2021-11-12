Чи варто робити щеплення проти коронавірусу, якщо є антитіла

Люди, які хворіли на коронавірус, або перенесли його безсимптомно і мають антитіла, часто відмовляються від вакцинації, бо вважають, що захищені від повторного захворювання. Пояснюємо, чому це не так та коли варто зробити щеплення.

Що таке антитіла та як вони діють

Джерело: Mayo Clinic

Антитіла – це білки, які виробляє імунна система у відповідь на інфекцію, наприклад, на вірус SARS-CoV-2. Після одужання антитіла залишаються в організмі на якийсь час, щоб запобігти повторному зараженню.

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Також антитіла виникають після вакцинації. Як довго вони залишаються в крові після коронавірусу або після вакцинації, поки важко сказати, у всіх по-різному. Як показують дослідження, у когось після COVID-19 антитіла зберігаються на 2 місяці, у когось на 6 місяців. При цьому рівень антитіл також змінюється по-різному: у когось через 3 місяці рівень антитіл буде вдвічі меншим, а у когось майже не зміниться.

Антитіла – не основний захист

Антитіла - це лише частина імунної системи людини, яка включає клітини, тканини та органи. Наприклад, у нашому організмі є лімфоцити: B-клітини та Т-клітини. Перші – фабрики з виробництва антитіл. Коли В-клітини стикаються з патогенами, вони запускають конвеєр з антитіл, які потрапляють у кров.

Т-клітини розпізнають та знищують клітини, інфіковані вірусом, – це називається клітинним імунітетом. Він також бере участь у захисті організму, якщо відбувається повторне зараження, тому не можна покладатися лише рівень антитіл.

Чому потрібно вакцинуватися, якщо є антитіла

Кількість антитіл у крові не є показником захисту від коронавірусу. Поки що вчені не можуть сказати, який рівень антитіл може на 100% забезпечити імунітет до SARS-CoV-2,.

Також невідомо, як довго після одужання тримається імунітет і наскільки добре він захищає. Наявність антитіл тільки допомагає зрозуміти, хворіла людина, вакцинована чи ні.

Натомість нові дані підтверджують, що проти нових штамів коронавірусу щеплення працює ефективніше, ніж природні антитіла після хвороби.

Коли вакцинуватись після хвороби

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, вакцинуватися потрібно незалежно від того, перехворіли ви на ковід чи ні.

Українське Міністерство охорони здоров'я підтверджує цю інформацію. Раніше в відомство рекомендували вакцинуватися через пів року після одужання. Тепер імунізацію можна проводити на 28 день після появи симптомів.