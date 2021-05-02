Італійська поліція затримала двох антивакцинаторів. 51-річного та 52-річного чоловіків підозрюють в причетності до підпалу центру імунізації від коронавірусу.
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Активісти-антивакцинатори Нікола Занарделлі й Паоло Плада були затримані за підозрою в здійсненні теракту.
За версією слідства, 3 квітня підозрювані кинули коктейлі молотова в будівлю Центру вакцинації в місті Брешіа, що на півночі країни.
У поліції заявили, що знайшли фотодокази того, як підозрювані готували бомби для атаки. Перед атакою один з чоловіків написав у фейсбуці про те, що має "знищити ворога".
Наслідки пожежі
Пожежа встигла завдати певної шкоди – був пошкоджений 1 з 2 павільйонів з центру. Але, на щастя, вакцини вціліли. Вони зберігаються у холодному складі й вогонь не встиг завдати шкоди електропостачанню установки.
Вакцинація в Італії: що відомо
Джерело: Мінфін
- Нині в Італії схвалили 4 вакцини проти COVID-19: Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca та Pfizer-BioNTech
- Від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини отримали 14 052 193 23 людей. Ще 5 955 692 італійців вже повністю закінчили імунізацію.
- Всього в країні зробили 19 949 067 щеплень проти COVID-19.