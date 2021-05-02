Італійська поліція затримала двох антивакцинаторів. 51-річного та 52-річного чоловіків підозрюють в причетності до підпалу центру імунізації від коронавірусу.

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Активісти-антивакцинатори Нікола Занарделлі й Паоло Плада були затримані за підозрою в здійсненні теракту.

За версією слідства, 3 квітня підозрювані кинули коктейлі молотова в будівлю Центру вакцинації в місті Брешіа, що на півночі країни.

У поліції заявили, що знайшли фотодокази того, як підозрювані готували бомби для атаки. Перед атакою один з чоловіків написав у фейсбуці про те, що має "знищити ворога".

Наслідки пожежі

Пожежа встигла завдати певної шкоди – був пошкоджений 1 з 2 павільйонів з центру. Але, на щастя, вакцини вціліли. Вони зберігаються у холодному складі й вогонь не встиг завдати шкоди електропостачанню установки.

Вакцинація в Італії: що відомо

Джерело: Мінфін