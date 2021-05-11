Українські "антивакцинатори" підуть на щеплення, коли побачать приклад інших, – Шмигаль

11 травня 2021 , 08:44
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Джерело:

"РБК-Україна"

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у більшості країн на старті вакцинальної кампанії до імунізації була готова лише половина населення. Глава уряду впевнений, українські "антивакцинатори" таки захочуть захиститись від COVID-19, коли побачать приклад близьких та сусідвв.

Про це прем'єр розповів в інтерв'ю. Шмигаль зауважив, що спілкувався на тему опонентів вакцинації з представниками США та Грузії.

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У Грузії спочатку до вакцинації були готові лише 40% населення

Ми нещодавно говорили з прем'єр-міністром Грузії. За їхніми даними, 40% мешканців Грузії готові вакцинуватись. Вхідна соціологія України була такою самою – 43% людей були готові вакцинуватися,
– сказав Шмигаль.

Прем'єр розповів, що соціологія тижневої давності, за даними ЮНІСЕФ, інша – 63% людей готові іти на щеплення.

У США вакцинуватись готові 95% людей

Також Шмигаль спілкувався з тимчасовою повіреною Сполучених Штатів в Україні Крістіною Квін. У Штатах – колосальна підтримка кампанії з вакцинації: 95% населення готові імунізуватись.

Я запитав, як вийшло, що ви отримали 95% бажаючих? Відповідь була такою – вихідні дані приблизно у всіх були однакові. Менше половини населення в усіх країнах на початку готові вакцинуватись, друга половина не готова,
– розповів прем'єр.

Проте поступово у США вакцинація набрала обертів, отож люди бачили приклад друзів та сусідів, з якими все гаразд. Така сама ситуація в Ізраїлі, де 98% людей готові імунізуватись. Шмигаль впевнений, що в Україні ситуація так само покращиться і соціологія зміниться не на користь "антивакцинаторів".

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Яка ситуація з вакцинацією в Україні?

Кампанія з щеплення проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. За даними глави МОЗ Максима Степанова, 865 590 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 695 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Автор: Ірина Пундор