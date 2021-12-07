Антивакцинаторський дух зникає, коли людина потрапляє до лікарні, – Ляшко

В Україні антивакцинатори активно звинувачують владу у нібито порушенні їхніх прав. Однак такий дух зникає одразу в один момент – коли вони самі потребують кисню та допомоги.

Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він порівняв теперішню ситуацію з історичними подіями, коли винайшли вакцину від сказу.

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Річ у тім, що коли винайшли вакцину проти сказу, люди теж протестували проти її застосування. Події відбувались у 1885 році у Франції.

"Однак відразу після укусу скаженої собаки вони бігли в інститут Пастера, аби їм вкололи чарівну сироватку, яка дозволяла рятувати життя. Так і тут відбувається", – зауважив Ляшко.

Наші лікарі щодня стикаються з тим, що антивакцинаторський дух зникає тоді, коли людина потрапляє до лікарні і її, не дай Боже, підключають до апарату ШВЛ,

– наголосив міністр.

Ляшко: Антивакцинаторів не так багато

Взагалі міністр вважає, що антивакцинатори – це просто люди з певним сумнівом.

"Повірте, антивакцинаторів не так багато. Однак вони можуть створити шум, тому здається, що є досить велика кількість цих осіб", – сказав Ляшко.

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Люди, що виступають проти вакцинації, вже навіть вдалися до цинічних фейків. Вони використали госпіталізацію скандального блогера Олександра Заліска у власних цілях.

Вони активно виходять на протести. Головне гасло, мовляв, "захист своїх прав".

На одному з маршів у Києві на плакатах антивакцинаторів були QR-коди партії Путіна.

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