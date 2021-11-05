Антивакцинаторський протест в Україні фінансує Росія, – пресаташе посольства США

Пресаташе посольства США Деніел Ленгенкемп розповів, що Антивакцинаторський рух в Україні, Молдові та країнах Балтії дуже схожий та має одне джерело фінансування.

Рух антивакцинаторів в Україні має російський слід

Про це він повідомив під час брифінгу щодо вакцинації проти коронавірус за підтримки посольства США. За його словами ідентичний київському протесту відбувався в Кишиневі, там були ж такі гасла та плакати.

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І цей рух противників вакцинації розповсюджує вкиди та дезінформацію в соціальних медіа України, Молдові та країнах Балтики. А за серйозними свідченнями ці повідомлення співпадають з наративами російської пропаганди. Включаючи ті, які стверджують, що українці та росіяни – один народ. Учасники протестів повідомляли, що отримували фінансування від приватних осіб з Росії,

– розповів Деніел Ленгенкемп.

Спікер посольства США наголосив, що вони підтримують свободу слова і мирних зібрань в Україні. Але щодо цієї групи, вони переконані, що вони не керуються інтересами України та її народу.

"І ми сподіваємось, що українці розберуться хто є хто. Інформація щодо вакцинації однозначна: це єдиний спосіб захистити себе і близьких та вийти з пандемії", – додав Деніел Ленгенкемп.

На зустрічі з журналістами також був приступній Медичний епідеміолог Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) та старший радник прогами імунізації CDC в Україні доктор медичних наук Умід Шарапов. Він додав, що часто неправдиву інформацію про вакцинацію розповсюджують організовані групи тролів.

З цим потрібно боротися і для цього має бути сильна стратегія. Але ще важливіша поширювати правдиву та якісну інформацію про імунізацію проти коронавірусу. Фейки та вкиди про вакцинацію не можна ігнорувати, бо вони дуже гучні та націлені викликати емоції, тому людей потрібно навчати розпізнати таку неправдиву інформацію,

– зазначив імунолог.

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Джерело: МОЗ