Апендицит може застати в будь-яку хвилину, тому біль в правому боці так лякає. Але це не всі симптоми цього захворювання.

Як визначити апендицит

Часто перші ознаки апендициту (запалення апендикса) – температура 37,1-38,0 ° C і біль в області пупка. Може здатися, що це просто біль в животі. Але при апендициті біль може спочатку виникати й звикати, а потім посилюватися і ставати постійним та інтенсивним.

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Протягом декількох годин біль поширюється в правий нижній кут живота, де зазвичай розміщується апендикс. Біль посилюється при кашлі, ходьбі або інших різких рухах.

Місця болю можуть відрізнятися в залежності від віку людини та стану апендикса. Іноді апендикс розташовується в іншій частині тіла – в тазу, за товстою кишкою, навколо тонкої кишки, біля правої нижньої частини печінки. Під час вагітності може здаватися, що біль поширюється з верхньої частини живота, тому що через плід апендикс піднявся вище.

Розрив апендиксу

Якщо біль на деякий час слабшає, але потім посилюється і поширюється по животу, можливо, апендикс лопнув. Розрив апендикса може викликати перитоніт – серйозну інфекцію внутрішньої оболонки черевної порожнини. Висока температура до 40 ° C – ще одна ознака розриву апендикса.

Інші симптоми апендициту

Крім болю в животі, при апендициті часто бувають інші симптоми, за якими можна зрозуміти, що це апендицит, а не інші хвороби.

Симптоми апендициту такі:

нудота і блювота;

погане самопочуття;

втрата апетиту;

запор або діарея;

температура 37,1-38,0 ° C, яка може підвищуватися в міру прогресування запалення.

Симптоми апендициту зазвичай з'являються протягом 24 годин, але іноді можуть виникнути в період від 4 до 48 годин.