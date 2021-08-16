Аптечка для мандрівників: що взяти з собою у похід
Джерело:Центр громадського здоров'я
Багато хто любить мандрувати незвіданими місцями з наметом. Але до такої подорожі варто ретельно готуватися.
У поході можуть траплятися різні небезпеки.Тож у Центрі громадського здоров'я розповіли, як варто до них готуватися.
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Так, у походах часто трапляються травми, харчові отруєння або зневоднення. Окрім цього, небезпеку може становити й алергічна реакція, особливо набряк Квінке чи анафілактичний шок.
Залежно від погодних умов, людина може постраждати від переохолодження чи перегрівання. Також у найбільш невідповідний момент можуть загостритися хронічні хвороби.
Важливо розуміти, що у диких польових умовах аптеки не буде. А на екстрену медичну допомогу очікувати довго.
Що взяти у похідну аптечку
Лікарські засоби, які можуть знадобитися:
- антидіарейні засоби;
- сорбенти;
- оральні суміші для регідратації;
- нестероїдні протизапальні засоби;
- знеболювальні та жарознижувальні препарати;
- протиалергічні засоби;
- очні краплі з антисептиком (на випадок занесення інфекції в око);
- сучасні антисептичні засоби для обробки ран;
- рецептурні препарати, які вам прописав ваш сімейний лікар (за необхідності).
Засоби, які можуть допомогти у випадку травми:
- джгут або турнікет, що зупиняє кров;
- перев’язувальні матеріали (бинти, ватні диски, стерильні серветки, набір пластирів тощо);
- еластичний бинт (використовується при розтягненні зв’язок);
- спиртовмісний антисептик для рук (що містить не менш як 60% спирту);
- шини для іммобілізації травмованих кінцівок;
- термоковдра.
Медичні пристрої:
- електронний термометр;
- пульсоксиметр;
- пінцет (для видалення кліщів чи дрібних уламків із рани).
Що взяти з собою окрім медичних засобів
Крім медичних засобів, в подорож варто взяти капелюх із широкими полями, аби затінити обличчя, вуха та шию. Не будуть зайвими й сонцезахисні окуляри (із захистом від UVA і UVB променів). Обов'язково варто покласти до наплічника засоби захисту від сонця з поміткою "широкий спектр" або "захист UVA/UVB" з SPF 30 і вище.
Також досить важко нормально виживати у дикій природі без засобів проти комах та речей для особистої гігієни. І про всякий випадок не забудьте презервативи.