Аптечка для мандрівників: що взяти з собою у похід

Багато хто любить мандрувати незвіданими місцями з наметом. Але до такої подорожі варто ретельно готуватися.

У поході можуть траплятися різні небезпеки.Тож у Центрі громадського здоров'я розповіли, як варто до них готуватися.

До теми Ревізія аптечки: яким препаратам не місце у вашому домі

Так, у походах часто трапляються травми, харчові отруєння або зневоднення. Окрім цього, небезпеку може становити й алергічна реакція, особливо набряк Квінке чи анафілактичний шок.

Залежно від погодних умов, людина може постраждати від переохолодження чи перегрівання. Також у найбільш невідповідний момент можуть загостритися хронічні хвороби.

Важливо розуміти, що у диких польових умовах аптеки не буде. А на екстрену медичну допомогу очікувати довго.

Що взяти у похідну аптечку

Лікарські засоби, які можуть знадобитися:

антидіарейні засоби;

сорбенти;

оральні суміші для регідратації;

нестероїдні протизапальні засоби;

знеболювальні та жарознижувальні препарати;

протиалергічні засоби;

очні краплі з антисептиком (на випадок занесення інфекції в око);

сучасні антисептичні засоби для обробки ран;

рецептурні препарати, які вам прописав ваш сімейний лікар (за необхідності).

Засоби, які можуть допомогти у випадку травми:

джгут або турнікет, що зупиняє кров;

перев’язувальні матеріали (бинти, ватні диски, стерильні серветки, набір пластирів тощо);

еластичний бинт (використовується при розтягненні зв’язок);

спиртовмісний антисептик для рук (що містить не менш як 60% спирту);

шини для іммобілізації травмованих кінцівок;

термоковдра.

Медичні пристрої:

електронний термометр;

пульсоксиметр;

пінцет (для видалення кліщів чи дрібних уламків із рани).

Що взяти з собою окрім медичних засобів

Якщо ви маєте хронічні захворювання та тривалий час приймаєте специфічні лікарські засоби — візьміть їх із собою в подорож. Обов'язково проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем щодо необхідних медичних препаратів у поході.

Крім медичних засобів, в подорож варто взяти капелюх із широкими полями, аби затінити обличчя, вуха та шию. Не будуть зайвими й сонцезахисні окуляри (із захистом від UVA і UVB променів). Обов'язково варто покласти до наплічника засоби захисту від сонця з поміткою "широкий спектр" або "захист UVA/UVB" з SPF 30 і вище.

Також досить важко нормально виживати у дикій природі без засобів проти комах та речей для особистої гігієни. І про всякий випадок не забудьте презервативи.