Аптечка на відпочинок: список необхідних ліків

Незалежно від того, куди ви їдете – в гори, на мори чи дачу – потрібно брати з собою ліки першої необхідності. Тому, що проблеми зі здоров'ям можуть виникнути будь-де і не завжди поруч буде відкрита аптека.

Ми склали список ліків, використовуючи поради Mayo Clinic, які потрібно взяти з собою на відпочинок, він підходить для здорових людей без хронічних захворювань. Але перед застосуванням лікарських препаратів потрібно проконсультуватися з лікарем.

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Аптечка у відпустку

Проти захитування

Препарати з діючою речовиною дименгідринат. Їх застосовують для профілактики нудоти, блювання та запаморочення, викликаних захитуванням.

Проти сонячних опіків

Зволожуючі засоби з алое вера або каламіном.

Проти високої температури

Ібупрофен для дорослих: таблетки 200 – 400 мг до 3 разів на добу.

Ібупрофен у вигляді сиропу для дітей згідно з віковим дозуванням або масою тіла.

Парацетамол по 500 мг 3 – 4 рази на день дорослим.

Парацетамол (сироп/ректальні свічки) дітям згідно з віковим дозуванням або масою тіла.

Від болю у горлі

При сильних болях можна випити знеболювальне, наприклад парацетамол. Також можуть допомогти льодяники з ментолом і навіть морозиво. Потрібно пам'ятати, що це не вилікує, а лише знеболить на якийсь час. Причину запалення горла може з'ясувати тільки лікар.

Проти алергії

Алергія може проявлятись по-різному. Якщо сильні прояви, наприклад набряк горла, що заважає дихати, або сильні почервоніння на шкірі, то потрібно звернутися до лікаря.

Якщо реакції виражені слабо, наприклад невелике почервоніння та свербіж після укусу, то можна прийняти антигістамінний засіб або помастити подразнене місце антигістамінною маззю.

Проти отруєнь

Можна скористатися допомогою сорбентів. Їх багато на ринку, причому у формі порошку, так і у вигляді гелю.

Проти ударів

До синця на 10 – 20 хвилин прикласти пакет із льодом. Повторювати кілька разів на день.

Якщо місце забиття набрякло, варто зафіксувати пошкоджену кінцівку за допомогою еластичного бинта, але не затягуючи занадто туго.

Гель з троксерутином на місце забитого місця.

Мазь із диклофенаком від болю.

Для травм, порізів та мозолів

Бинт, що самофіксується, бактерицидний лейкопластир, пов'язки, що самофіксуються, звичайний пластир.

Гідроколоїдні пластирі проти вологих мозолів.

Антисептичні засоби

Краще взяти хлоргексидин. А для обробки рук підійде будь-який санітайзер із вмістом спирту понад 60% – коронавірус нікуди не зник.