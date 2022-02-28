Аптечка першої необхідності: що взяти з собою у сховище

28 лютого 2022 , 09:39
Читать новость на русском

Джерело:

МОЗ

В умовах воєнного стану перебування у бомбосховищі стало реаліями для багатьох українців. Окрім теплих речей, води та продуктів необхідно взяти з собою аптечку.

Мовиться про препарати першої необхідності. Якщо ви маєте хронічні захворювання та приймаєте систематичне лікування, не забудьте взяти ці ліки з собою.

До теми Перша медична допомога: інструкції, які має знати кожен через загрозу війни

Аптечка першої необхідності: що взяти в укриття

  • Пластирі різних розмірів,
  • Активоване вугілля від інтоксикації,
  • Препарат для зниження жару,
  • Препарат для знеболення,
  • Протиалергічний препарат,
  • Ліки проти діареї,
  • Ліки проти шлункової інфекції,
  • Краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань очей,
  • Ліки, що ви приймаєте (з розрахунком щонайменше на тиждень) з описом способу застосування та дози,
  • Запах масок,
  • Термометр.

Складіть усе необхідне в спеціальну сумку або косметичку.


Які ліки взяти з собою в сховище / Інфографіка МОЗ

Автор: Анастасія Кушпіт