Аптечка першої необхідності: що взяти з собою у сховище

В умовах воєнного стану перебування у бомбосховищі стало реаліями для багатьох українців. Окрім теплих речей, води та продуктів необхідно взяти з собою аптечку.

Мовиться про препарати першої необхідності. Якщо ви маєте хронічні захворювання та приймаєте систематичне лікування, не забудьте взяти ці ліки з собою.

До теми Перша медична допомога: інструкції, які має знати кожен через загрозу війни

Аптечка першої необхідності: що взяти в укриття

Пластирі різних розмірів,

Активоване вугілля від інтоксикації,

Препарат для зниження жару,

Препарат для знеболення,

Протиалергічний препарат,

Ліки проти діареї,

Ліки проти шлункової інфекції,

Краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань очей,

Ліки, що ви приймаєте (з розрахунком щонайменше на тиждень) з описом способу застосування та дози,

Запах масок,

Термометр.

Складіть усе необхідне в спеціальну сумку або косметичку.



Які ліки взяти з собою в сховище / Інфографіка МОЗ