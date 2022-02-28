Аптечка першої необхідності: що взяти з собою у сховище
28 лютого 2022 , 09:39Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
В умовах воєнного стану перебування у бомбосховищі стало реаліями для багатьох українців. Окрім теплих речей, води та продуктів необхідно взяти з собою аптечку.
Мовиться про препарати першої необхідності. Якщо ви маєте хронічні захворювання та приймаєте систематичне лікування, не забудьте взяти ці ліки з собою.
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Аптечка першої необхідності: що взяти в укриття
- Пластирі різних розмірів,
- Активоване вугілля від інтоксикації,
- Препарат для зниження жару,
- Препарат для знеболення,
- Протиалергічний препарат,
- Ліки проти діареї,
- Ліки проти шлункової інфекції,
- Краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань очей,
- Ліки, що ви приймаєте (з розрахунком щонайменше на тиждень) з описом способу застосування та дози,
- Запах масок,
- Термометр.
Складіть усе необхідне в спеціальну сумку або косметичку.
Які ліки взяти з собою в сховище / Інфографіка МОЗ