Так називаються купони на безкоштовне відвідування тренажерних залів, фітнес-клубів та басейнів. Акція має надихнути італійців на рухливий спосіб життя після карантину.

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Безкоштовний тренажерний зал та спортивні заходи пропонуються у креативному вигляді. Ці купони називають "таблетками", тому їх поклали у типове картонне упакування для ліків.

Таку акцію вигадали вже давно

У місті Болонья вигадали таку ідею ще у 2011 році. За десять років вона показала свою ефективність і тепер розповсюдилася на всю країну. У 2022 році вона стала популярною, як ніколи.

Тож тепер усі італійці зможуть отримати місячний абонемент на заняття одним із 1 200 видів фізичної активності.

Ця пропозиція підходить як для літніх людей, так і для молоді. Зараз важко переконати людей, що корисні для здоров'я речі – робити легко. Хоча зараз вийти з дому може здатися складним кроком, тож потрібно забезпечити можливості для руху, а це вже щось,

– прокоментував Маттео Лепоре, мер Болоньї.

У різних аптеках та лікарнях країни поширять 480 тисяч упаковок із "таблетками для руху". Завдяки ним мешканці країни мають згадати, що покращити здоров'я можна не лише ліками.



Так виглядають "пігулки для руху", випущені в Болоньї / Фото The Mayor