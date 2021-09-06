Про користь та шкоду кави розповів міжнародний кавовий експерт, чемпіон Великої Британії та фіналіст Чемпіонату світу із приготування напою у джезві Вадим Грановський.

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Скільки чашок кави в день допустимі

Зокрема, за його словами, 2 – 3 чашки кави в день для більшості людей приносять користь або, як мінімум, не приносять шкоди.

З медичної точки зору до 400 міліграмів кофеїну в день не шкодить більшості людей. А 400 міліграмів — це 2 – 3 горнятка кави. Але потрібно розуміти, що кожен з нас називає кавою,

– зауважив Вадим Грановський.

Мова про те, що хтось п'є еспресо чи чорну каву, тобто інтенсивний напій, а є люди, які п'ють величезну чашку кави з молоком, цукром і сиропом. І перше, і друге — це кава, але між ними суттєва різниця.

Кава повинна бути якісною

Експерт рекомендував пити якісну каву в першій половині дня і не зловживати. Багато кави пити таки не варто.

Це точно завдає шкоду здоров'ю. Потрібно розуміти, що є різна кава з точки зору вмісту кофеїну.

Робуста містить більше кофеїну

Важливо! В арабіці 1% кофеїну, в робусті – 3%.

Робуста — характерна смаками дерева, досить неприємна, груба на смак, але вона дуже дешева.

Коли ви п'єте робусту, то отримуєте взагалі одразу дуже велику дозу кофеїну, і ви це відчуєте,

– наголосив Вадим Грановський.

Тож, у багатьох людей, за словами експерта, будуть ці негативні наслідки: пришвидшується ритм серця, піднімається тиск і решта неприємних відчуттів.

Чи додавати в каву молоко?

Вадим Грановський вважає, що зловживати кавою з молоком не варто, тому що це ще і лактоза, молочний цукор, а у дорослих людей переважно негативна реакція на лактозу.

Я раджу пити каву з молоком, але дуже обережно і невеличкими класичними порціями — не півлітрові напої.

Останні дослідження про вплив кави на здоров'я

Британські вчені порівняли результати експерименту, участь у якому 11 років брали 469 тисяч людей зі здоровим серцем. Результати довели, що помірне вживання кави знижує ризик смерті від всіх причин на 12%, а від серцево-судинних захворювань — на 17%.

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