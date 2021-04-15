Арахамія відповів, коли українці зможуть купляти вакцини проти COVID-19
Українцям не варто очікувати комерційних поставок вакцини проти коронавірусу найближчим часом. У "Слузі народу" пояснили, що це стане можливим не раніше листопада.
Джерело:24 канал
Все через надмірну завантаженість провідних компаній-виробників вакцин. Таку думку в ефірі одного з українських телеканалів висловив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
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Він висловився, зокрема, щодо вакцини від Pfizer. "Там офіційно заявили: якщо ви почуєте про будь-яке комерційне постачання до листопада цього року, то це фейк", – наголосив він.
Й додав, що всі замовлення на вакцину від цієї компанії до листопада є державними. Нардеп також застеріг, що ситуацією хочуть користатися зловмисники.
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"Це багато в чому надута схема. Недавно приїжджали бізнесмени й просили дати дозвіл на британську AstraZeneca, аби завезти й продавати людям, які готові заплатити", – зазначив Арахамія.
Будь ласка, привозьте, за 48 годин отримаєте документи. Вони кажуть "дякую", їдуть, повертаються через тиждень, кажуть, що це була афера, немає ніякої AstraZeneca,
– додав він.
Парламентар пояснив, що багато охочих "бігають по світу і шукають вакцини". Якщо держави закупляють препарат за 4 – 5 євро, то ці люди готові платити й понад 20.
"Все, аби сюди її привезти й пропонувати з націнкою. Але їм ніхто не продає, держави самі потребують цих вакцин", – підкреслив народний обранець.
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