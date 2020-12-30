Аргентина остаточно легалізувала аборти
Верхня палата аргентинського парламенту підтримала законопроєкт про легалізацію абортів до 14 тижня вагітності. Цієї зміни у законодавстві давно домагалися борці за права жінок. Раніше у країні діяли жорсткі закони, через які жінка могла потрапити у в’язницю. Католицька церква засудила легалізацію абортів.
Цікаво, що у Латинській Америці аборти наразі дозволені лише в Уругваї, Гаяні та на Кубі. Про це повідомляє видання BBC.
Читайте також Україна уклала угоду з китайською компанією Sinovac: вакцини доставлять найближчим часом
Урядовий законопроєкт підтримали 38 сенаторів, 29 висловилися проти й один утримався. Під час голосування біля будівлі парламенту зібралися активісти. Деякі з людей підтримали легалізацію абортів, а інші виступили проти.
Під час голосування щодо легалізації абортів чимало людей вийшли підтримати це рішення: дивіться відео
Виконавча директорка аргентинського відділу правозахисної організації Amnesty International Марієла Бельскі заявила, що новий закон відкриває нову еру для прав жінок у країні. Легалізація лише закріпить законом те, що і так щодня відбувається в країні.
Легалізація абортів в Аргентині може дати поштовх до прийняття аналогічного закону в інших країна у Латинській Америці.
Церква не підтримала закон
Однак католицька церква виступила проти легалізації абортів. Там закликали сенаторів голосувати проти цього. Навіть Папа Римський, який є аргентинцем, перед голосуванням написав: "Син Божий народився вигнанцем, щоб сказати нам, що кожен вигнанець — дитя Боже".
Що відомо про легалізацію абортів в Аргентині
- В Аргентині з 1921 року діяв жорсткий закон про боротьбу з абортами. За переривання вагітності жінка могла потрапити за ґрати.
- Аборти дозволялися лише при підтвердженій загрозі для життя матері і у випадках, коли вагітність настала внаслідок зґвалтування. Інакше обійти закон було неможливо. Відтак інколи навіть 10-річні дівчата, які завагітніли (не від зґвалтування) мусили народжувати дитину.
- У країні аборти часто відбувалися підпільно і завершувалися важкими наслідками для жінок. До прикладу, у 2018 році понад 39 тисяч жінок були госпіталізовані після невдалого аборту, а 38 померли.
- З 2018 році активісти почали активно боротися за права жінок і лише під кінець 2020 року їм вдалося легалізувати аборти.
- У країні досі залишаються противники абортів, які найчастіше живуть в північних провінціях під сильним впливом католицької церкви.
Поділитися новиною