Верхня палата аргентинського парламенту підтримала законопроєкт про легалізацію абортів до 14 тижня вагітності. Цієї зміни у законодавстві давно домагалися борці за права жінок. Раніше у країні діяли жорсткі закони, через які жінка могла потрапити у в’язницю. Католицька церква засудила легалізацію абортів.

Цікаво, що у Латинській Америці аборти наразі дозволені лише в Уругваї, Гаяні та на Кубі. Про це повідомляє видання BBC.

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Урядовий законопроєкт підтримали 38 сенаторів, 29 висловилися проти й один утримався. Під час голосування біля будівлі парламенту зібралися активісти. Деякі з людей підтримали легалізацію абортів, а інші виступили проти.

Під час голосування щодо легалізації абортів чимало людей вийшли підтримати це рішення: дивіться відео

Виконавча директорка аргентинського відділу правозахисної організації Amnesty International Марієла Бельскі заявила, що новий закон відкриває нову еру для прав жінок у країні. Легалізація лише закріпить законом те, що і так щодня відбувається в країні.

Легалізація абортів в Аргентині може дати поштовх до прийняття аналогічного закону в інших країна у Латинській Америці.

Церква не підтримала закон

Однак католицька церква виступила проти легалізації абортів. Там закликали сенаторів голосувати проти цього. Навіть Папа Римський, який є аргентинцем, перед голосуванням написав: "Син Божий народився вигнанцем, щоб сказати нам, що кожен вигнанець — дитя Боже".

Що відомо про легалізацію абортів в Аргентині