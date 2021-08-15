Виявилося, що ряд ліній бактерій з родів Paraperlucidibaca, Cycloclasticus, Oleispira, Thalassolituus і Zhongshania можуть існувати у дуже забруднених водах. Ба більше, при їхній присутності концентрація алканів і поліароматичних вуглеводнів помітно падає всього за декілька тижнів.

До теми РНБО готує засідання щодо збереження та відновлення лісів

Де знайшли ці незвичні бактерії

Зауважимо, що диво-бактерії знайшли на узбережжі півострова Лабрадор. В останні роки набережні води півострова все менше покриваються льодом, що призводить до підвищення інтенсивності судноплавства й інтенсивнішого забруднення вод.

Результати експериментів

Коли мікроорганізми "підгодовували" сполуками азоту і фосфору, то процес розкладання дизельного палива і сирої нафти значно прискорювався.

Але можливості бактерій не безмежні – швидкість деградації вуглеводнів різко знижувалася, якщо концентрація нафти й дизельного палива в воді наближалася до позначки в 1% за обсягом.

Експерименти проводилися в умовах, близьких до природних – температура води не перевищувала 4 градуса за Цельсієм.

Рекомендувати ці бактерії до використання поки що ніхто не збирається, адже спершу необхідно краще вивчити їхню поведінку.

Але подібне відкриття – хороша новина. Оскільки науковці тепер знають, на що орієнтуватися. У майбутньому такі бактерії можна буде висівати в районах забруднень.