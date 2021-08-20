Аспірин може бути ефективним проти агресивного раку грудей

Вчені переконані, що аспірин може бути важливою складовою терапії агресивної форми раку грудей. Попередні дослідження дали обнадійливі результати.

Фахівці фонду Національної служби охорони здоров'я Манчестера виявили, що аспірин може бути хорошою терапією проти агресивної форми раку грудей. Залишилось провести клінічні дослідження, які повинні підтвердити або спростувати заяву вчених.

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Аспірин – про препарат Це нестероїдний протизапальний засіб, який переважно прописують від болю.

До недавнього часу його рекомендували для запобігання серцевих нападів і інсультів, але нещодавні дослідження показали, що регулярний прийом аспірину здоровими людьми може призводити до внутрішніх кровотеч.

Аспірин виявився важливим інструментом у боротьбі з раком

У 2014 команда вчених з Університету королеви Марії виявила, що прийом аспірину щодня впродовж 5 років призводить до скорочення раку кишківник на 35%, а раку стравоходу і шлунка – на 30%.

Науковці з фонду Національної служби охорони здоров'я Манчестера надихнулися попередніми дослідженнями та вирішили провести свої клінічні випробування.

Що відомо про нове дослідження

Вони хочуть поєднати прийом аспірину з авелумабом – людським моноклональним антитілом. Таку комбінацію даватимуть пацієнтам з потрійним негативним раком молочної залози перед операцією і хімієтерапією. Натомість контрольна група вживатиме лише авелумаб.

Наші ранні дослідження показують, що аспірин може підвищити ефективність деяких видів імунотерапії, запобігаючи створення раковими клітинами субстанцій, які послаблюють імунну реакцію. Протизапальні препарати на зразок аспірину можуть стати ключем до ефективності імунотерапії, якщо застосовувати їх одночасно,

– заявила професорка та керівниця проєкту Енн Армстронг.

Потрійний негативний рак молочної залози значно агресивніший і смертоносніший, ніж інші типи раку грудей. Він характеризується відсутністю рецептора естрогену, рецептора прогестерону і рецептора епідермального фактора росту, тип 2 (HER2).

До цього типу належать 15% випадків раку молочної залози.