Аспірин захищає мозок від впливу брудного повітря

Забруднене повітря може погано впливати на розумові здібності людей похилого віку. Нове дослідження показало, що протизапальні засоби можуть полегшити цю проблему.

Брудне повітря пов'язаний з ризиком ускладнень з боку нервової системи. До них, наприклад, відносять прискорення старіння головного мозку, збільшення ризику розвитку деменції.

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Як відбувалося дослідження

Американські вчені оцінили гостру (тобто, практично негайну) дію забруднення повітря на когнітивні здібності людей похилого віку. У ньому взяли участь 945 чоловіків, які проживають в Бостоні, середній вік яких був 69 років. Всі вони протягом місяця кілька разів пройшли тест на когнітивні здібності, який використовують для діагностики деменції. Діагноз легкої деменції ставлять людині, яка не може відповісти на 25 питань з 30.

Протягом місяця, який тривало дослідження, вчені спостерігали за рівнями забруднення повітря частинками з діаметром до 2,5 мікрометрів (PM 2,5) в районах міста, в яких живуть учасники дослідження.

Вплив брудного повітря

Підвищення концентрації PM 2,5 в повітрі було кожен раз пов'язане з погіршенням когнітивних здібностей. У тижні з найбільшою забрудненістю показники когнітивних тестів учасників дослідження були найнижчими: ймовірність того, що вони будуть нижчими збільшувалася на 63% в порівнянні з "найчистішими" тижнями.

Аспірин зменшує негативний вплив

Цікавим відкриттям вчені вважають те, що приймання аспірину та інших нестероїдних протизапальних препаратів захищає від гострих негативних ефектів брудного повітря на когнітивні функції. Вчені припускають, що ці препарати полегшують запальну відповідь нервової системи на частинки, які забруднюють повітря.

Для доказів того, що протизапальні засоби дійсно захищають мозок від дії забрудненого повітря, необхідно провести рандомізоване дослідження, в якому одна група учасників приймала б протизапальні, а друга – ні, вказують автори роботи