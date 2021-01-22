Відомо, що звичайний аспірин знижує ризик розвитку колоректального раку (товстого кишківника) у літніх людей на 24%. Вчені з Массачусетсу вирішили з'ясувати, в якому віці необхідно почати приймати цей препарат для забезпечення профілактики.

Як відбувалося дослідження

Вчені провели аналіз двох великих досліджень, в яких були представлені дані про застосування аспірину серед 94,5 тисячі медичних працівників протягом 35 років.

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Таким чином автори дослідження, результати якого опубліковані в JAMA Oncology отримали детальну інформацію про зв'язок цього популярного препарату і ризику розвитку раку товстої кишки в довгостроковій перспективі.

Кому потрібно пити аспірин для профілактики раку

Фахівці виявили очевидний зв'язок між регулярним прийманням аспірину і значним зниженням ризику колоректального раку у людей у ​​віці 70 років і старше. Однак є нюанс: профілактичний ефект виявлений тільки у пацієнтів, що приймали аспірин приблизно з 50 до 70 років. Люди, які почали це робити у старшому віці, не отримали ніякої користі.

Ці результати підтвердилися навіть після коригування даних з урахуванням різних факторів, таких як наявність гіпертонії й серцево-судинних захворювань в анамнезі та прийманням препаратів, які знижують рівень холестерину.

На думку вчених, ці висновки підтверджують необхідність рекомендацій приймати аспірин після 70 років, але лише за умови, що пацієнт раніше застосовував його для профілактики не менше 5-10 років.

Ми не рекомендуємо заохочувати початок приймання аспірину в літньому віці з метою первинної профілактики колоректального раку,

– повідомили автори дослідження.

Медики також нагадали, що регулярне приймання невеликих доз аспірину після 65 років підвищує ймовірність розвитку виразкової хвороби та шлунково-кишкової кровотечі.