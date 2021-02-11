Досі невідомо, вакцину якого виробника першою доставлять в Україну. Тепер у МОЗ говорять, що спершу можуть прийти дози вакцини AstraZeneca, яку закупили за бюджетні гроші.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в програмі "Право на владу".

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Він зазначив, що зараз ще уточнюються бюрократичні моменти з постачання вакцини Pfizer, яку Україна отримає в рамках COVAX – 117 тисяч доз.

Віктор Ляшко “Чекаємо вакцину Pfizer, але першою може бути і вакцина AstraZeneca, яку закупили за бюджетні гроші”.

Що треба знати про вакцину AstraZeneca

Україна 5 лютого отримала підтвердження на постачання 12 мільйонів доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax. Що відомо про першу вакцину, яку спільно розробили Оксфордський університет і британсько-шведська компанія AstraZeneca, читайте у матеріалі.

AstraZeneca – єдиний з лідерів в розробці вакцин проти COVID-19, який представляє дані про ефективність препарату в запобіганні передачі інфекції.

Вакцину спільно розробили Оксфордський університет і британсько-шведська компанія AstraZeneca. У різних документах її можна знайти під назвами ChAdOx1 nCoV-19 або AZD1222.

Крім того, Віктор Ляшко зауважив, що українців щеплюватимуть від коронавірусу вакцинами, які будуть прекваліфіковані ВООЗ та зареєстровані в Україні.

Віктор Ляшко “Ефективність ми коментувати не будемо. Якщо вакцина зареєстрована як лікарський імунобіологічний препарат, вона може використовуватися і вона захищає нас від тяжкого перебігу інфекційної хвороби. Тому всі вакцини, які будуть використовуватися, вони безпечні, ефективні й будуть захищати наших громадян від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби”.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу