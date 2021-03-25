AstraZeneca оновила ефективність своєї вакцини проти COVID-19
Компанія AstraZeneca оновила показник ефективності своєї вакцини проти COVID-19. Вакцина ефективна в COVID-19 не на 79%, як було опубліковано раніше у даних цього тижня, а на 76%.
Джерело:Радіо Свобода
Чому оновили дані про ефективність
Новий висновок зробили після того, як незалежна комісія у США звинуватила AstraZeneca у подачі некоректних даних з метою просування безпечності своєї вакцини. Група заявила, що компанія не врахувала деякі випадки COVID-19 в дослідженні, AstraZeneca своєю чергою обіцяла оновити дані впродовж 46 годин.
До теми Україна може не отримати наступну партію AstraZeneca: співпраця під загрозою
Фармацевтичні війни
AstraZeneca планує запросити дозвіл на використання вакцини в надзвичайних ситуаціях в США у найближчі тижні. Водночас населення країни повністю забезпечене потрібною кількістю доз препаратів від Pfizer-BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson.
Цікаво, що NIAID є одним з партнерів в розробці й випробуваннях РНК-вакцини Moderna, фактично, конкурента Oxford-AstraZeneca.
Оновлена ефективність
Компанія також підтвердила, що вакцина, розроблена спільно з Оксфордським університетом, на 100% ефективна проти важких або критичних форм хвороби.
Крім того, вакцина показала ефективність у 85% серед дорослих віком 65 років і старше.
Дискредитація вакцини
- 11 європейських країн на тиждень призупиняли використання вакцини AstraZeneca. Йшлося про ймовірні побічні ефекти, зокрема утворення тромбів.
- Європейське агентство лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною.
Поділитися новиною