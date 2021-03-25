AstraZeneca оновила ефективність своєї вакцини проти COVID-19

Компанія AstraZeneca оновила показник ефективності своєї вакцини проти COVID-19. Вакцина ефективна в COVID-19 не на 79%, як було опубліковано раніше у даних цього тижня, а на 76%.

Чому оновили дані про ефективність

Новий висновок зробили після того, як незалежна комісія у США звинуватила AstraZeneca у подачі некоректних даних з метою просування безпечності своєї вакцини. Група заявила, що компанія не врахувала деякі випадки COVID-19 в дослідженні, AstraZeneca своєю чергою обіцяла оновити дані впродовж 46 годин.

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Фармацевтичні війни

AstraZeneca планує запросити дозвіл на використання вакцини в надзвичайних ситуаціях в США у найближчі тижні. Водночас населення країни повністю забезпечене потрібною кількістю доз препаратів від Pfizer-BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson.

Цікаво, що NIAID є одним з партнерів в розробці й випробуваннях РНК-вакцини Moderna, фактично, конкурента Oxford-AstraZeneca.

Оновлена ефективність

Компанія також підтвердила, що вакцина, розроблена спільно з Оксфордським університетом, на 100% ефективна проти важких або критичних форм хвороби.

Крім того, вакцина показала ефективність у 85% серед дорослих віком 65 років і старше.

Дискредитація вакцини

11 європейських країн на тиждень призупиняли використання вакцини AstraZeneca. Йшлося про ймовірні побічні ефекти, зокрема утворення тромбів.

Європейське агентство лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною.

Вакцина AstraZeneca вважається провідною в боротьбі з поширенням COVID-19 по всьому світу, оскільки вона дешевша і простіша в транспортуванні, ніж інші вакцини.