Компанія AstraZeneca впродовж 48 годин оприлюднить останню інформацію про випробування своєї вакцини проти COVID-19 після претензій з боку незалежної комісії в США про надання застарілих даних.

У повідомленні компанії йдеться, що вони "негайно зв'яжуться" з незалежною комісією, яка контролює випробування, з метою обміну останньою інформацією про ефективність препарату.

До теми В США засумнівалися в оголошеній ефективності вакцини від AstraZeneca

У AstraZeneca додали, що попередні результати базувалися на даних, зібраних до 17 лютого.

23 березня незалежний комітет з моніторингу даних клінічних досліджень (DSMB) в США засумнівався в результатах випробування вакцини AstraZeneca, які показали ефективність на рівні 79%.

У заяві Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань йдеться, що компанія AstraZeneca могла використовувати застарілі дані у звіті про випробування.

Вакцина не представлена на американському ринку

AstraZeneca намагається отримати дозвіл на екстрене використання своєї вакцини в США, попри те, що населення країни повністю забезпечене потрібною кількістю доз препаратів від Pfizer-BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson.

Цікаво, що NIAID є одним з партнерів в розробці й випробуваннях РНК-вакцини Moderna, фактично, конкурента Oxford-AstraZeneca.

Яку ефективність заявила компанія

Напередодні клінічні випробування вакцини від коронавірусу AstraZeneca в США продемонстрували ефективність і безпеку препарату, в тому числі відсутність підвищеного ризику утворення тромбів.

Згідно з висновками вчених, розроблена AstraZeneca та Оксфордським університетом вакцина показала ефективність в 79% випадках. Препарат забезпечує 100%-й захист від важкого або критичного перебігу захворювання і госпіталізації.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу