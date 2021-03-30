AstraZeneca перейменували свою вакцину проти коронавірусу

Англо-шведська компанія AstraZeneca дала своїй COVID-вакцині іншу назву. Тепер вона не "Вакцина COVID-19 AstraZeneca", а Vaxzevria.
Зміну назви 25 березня схвалило Європейське агентство з лікарських засобів (EMA). У компанії наголосили, що зміна назви означає зміну складу або будь-яких інших змін параметрів препарату.
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Важливо, щоб фахівці з вакцинації в регіонах знали про ці зміни. Оскільки маркування чи пакування можуть відрізнятися.
Всі ліки повинні мати прийнятні й відмінні назви. При найменуванні ліків можна використовувати як химерні назви, так і загальні назви (вакцина Covid-19 AstraZeneca),
– йдеться в повідомленні.
Вакцина AstraZeneca: що варто знати
- Вакцину розробили вчені з Оксфордського університету спільно з британсько-шведською компанією AstraZeneca.
- В основі препарату – ослаблена версія вірусу застуди (аденовірусу) шимпанзе. Його модифікували таким чином, щоб він був схожий на SARS-CoV-2, але від нього не можна було захворіти. Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла і налаштовує її для атаки коронавірусного збудника у випадку інфікування SARS-CoV-2.
- Середня ефективність препарату становить 76% проти симптоматичних випадків COVID-19 та близько 100% проти важкої форми хвороби.
- На території ЄС компанія AstraZeneca має лише 2 заводи. Тож для нарощення потужностей виробництва вона уклала 4 субліцензійні партнерські угоди з виробниками вакцин в Індії, Китаї, Південній Кореї та Росії.
- Вакцину, яку постачають в Україну, виробляють на потужностях Інституту сироватки Індії (Serum Institute of India) – найбільшого у світі виробника вакцин. Це та сама вакцина, яку розробили вчені з Оксфорду. Інститут сироватки індії додав лише свою локальну назву – Covishield. AstraZeneca ручаються за якість препарату. На усіх етапах виробничого процесу AstraZeneca та Інститут сироватки індії проводять контроль якості.