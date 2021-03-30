AstraZeneca перейменували свою вакцину проти коронавірусу

Англо-шведська компанія AstraZeneca дала своїй COVID-вакцині іншу назву. Тепер вона не "Вакцина COVID-19 AstraZeneca", а Vaxzevria.

Зміну назви 25 березня схвалило Європейське агентство з лікарських засобів (EMA). У компанії наголосили, що зміна назви означає зміну складу або будь-яких інших змін параметрів препарату.

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Важливо, щоб фахівці з вакцинації в регіонах знали про ці зміни. Оскільки маркування чи пакування можуть відрізнятися.

Всі ліки повинні мати прийнятні й відмінні назви. При найменуванні ліків можна використовувати як химерні назви, так і загальні назви (вакцина Covid-19 AstraZeneca),

– йдеться в повідомленні.

Вакцина AstraZeneca: що варто знати