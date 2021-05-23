Зліт та падіння AstraZeneca: помилки, що коштували життів людей

AstraZeneca мала стати успішним проєктом, доступною вакциною проти коронавірусу для небагатих країн світу. Але помилки, побічні ефекти та провали логістики призвели до загального падіння довіри до бренду.

Працюючи разом з Оксфордським Університетом, AstraZeneca розробила безпечну та ефективну вакцину від COVID-19 за дев'ять місяців з початку пандемії. Це дійсно велике досягнення, яке допоможе її зупинити. Але серія помилок на шляху до цього призвели до серйозних проблем, пише CNN.

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Компанію почали критикувати законодавці та спеціалісти з охорони здоров'я, знищуючи імідж AstraZeneca як героїв ери коронавірусу. Надання волонтерам половини дози, приховування важливої інформації у своїх публічних заявах. В США були сумніви щодо даних по цій вакцині. А серйозні проблеми з виробництвом в Європі вже викликали кілька відмов.

У випадку з AstraZeneca, ми маємо компанію, яка не каже нічого прямо, на яку не можна покластися,

– сказав депутат Європарламенту з Бельгії Філіп Ламбертс для BBC Radio.

Стрибок у невідоме

Історично, це спільна британсько-шведська компанія. Але спершу вона була заснована у Швеції як Astra AB у 1913 році. Британська частина з'явилася лише у 1993 як Zeneca Group plc. Офіційне об'єднання сталося через 6 років як AstraZeneca.

AstraZeneca увійшла у коронавірусну кризу, маючи маленький досвід вакцинації. Останні роки вона в основному заробляла на популярних препаратах проти раку. Таких як Tagrisso проти онкології легенів. Але гра змінилася і вони вирішили взяти участь у гонитві за вакциною проти COVID-19.

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"Не думаю, що вони колись хотіли бути вакцинною компанією, – пояснив CNN Ендрю Беренс, фармацевтичний аналітик SVB Leerink. – Але вирішили допомогти людям, і вони це чітко позначили". AstraZeneca отримала дозвіл на екстрене застосування вакцини наприкінці грудня 2020 року. Спочатку від Британії, потім – від ЄС.

Розвиток медицини, що рятує життя, вже 104 роки / Колаж AstraZeneca

Причини злету Вона була дешевою, могла зберігатися при вищих температурах ніж Pfizer та Moderna. Для менш заможних країн без розвинених мереж логістики вона стала справжнім проривом. Пообіцявши ще більше доброї волі, компанія розповсюджує її без отримання прибутку.

Інститут сироватки крові в Індії погодився виробити 1 млрд доз для країн з середнім та низьким рівнем доходу (наразі, надано 30 млн доз для 58 країн через ініціативу COVAX). "Попри невідомий район, їм було дуже добре", – погодився Джеффрі Лазарус.

Від героя до провалу: падіння бренду AstraZeneca

Однак, майже відразу, почали виникати проблеми. Через виробничу помилку, добровольці отримували різні дози під час клінічних випробувань. Це призвело до плутанини щодо ефективності. Компанія у своєму першому пресрелізі щодо вакцини про це не згадала. Світ почав сумніватися у прозорості AZ.

Експерти навіть називали неповні дані "читанням по чайному листю" і казали, що подібних "фейлів" ще під час тестів можна було легко уникнути.

У січні 2021 року Німеччина порадила не робити щеплення AstraZeneca людям, старшим за 65 років, бо даних для цієї вікової групи недостатньо. Фірма відбивалася, кажучи, що вакцина ефективна і для дуже старих людей.

Директор Паскаль Соріо пояснював, що найголовніше – інформація про безпеку для вікової групи 18-55 років, "тому старших не вербували". Франція тоді теж змінила курс, але у травні Берлін та Париж все ж дали новий дозвіл.

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З розповсюдженням в Європі виникли труднощі / Фото EURACTIV

Якби розповсюдженні було плавним, про це ніхто б не згадав, впевнені галузеві аналітики. Але нестача вакцин у Європі спричинила політичну кризу. Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, заявила: "У нас є можливості заборонити запланований експорт".

Втім, не всі проблеми – пряма провина цієї фірми. Вона не несе прямої відповідальності за згустки крові та тромбози, які виникали у людей після імунізації й навіть призводили до смерті.

Через це деякі країни відмовлялися від щеплення AstraZeneca (вже більше десятка країн це зробили). Медичний регулятор ЄС, втім, навіть після термінового аналізу, дійшов висновку – вакцина безпечна. Але негативні заголовки продовжують переслідувати компанію, б'ючи по її репутації.

"Громадськість вже налаштована скептично. Я думаю, AstraZeneca буде дуже складно все це вирішити", – вважає Ронн Торосян, гендиректор 5W Public Relations.

Нема доставки – нема контрактів

Нездатність AstraZeneca забезпечити постійні поставки вакцини до Європи – яка донедавна мала труднощі із загальною вакцинацією проти коронавірусу – все ж змусила блок ввести суворі обмеження. Це призвело до скасування щонайменше фрахту до Австралії. Лідери ЄС планують ще більше посилити їх.

Це повідомлення для AstraZeneca. Ви спочатку виконуєте свій контракт з Європою, потім продаєте в інші країни,

– наголосила фон дер Ляєн.

Національний Інститут алергій та інфекційних хвороб США звинуватив компанію у наданні старих даних з випробувань ефективності. Доктор Фаучі, директор центру, назвав це "невимушеною помилкою", але яка "знизить довіру" до дуже гарної загалом вакцини.

AstraZeneca оновила свої показники: тепер ефективність, за їхніми словами, складає 76% (Раніше вони ж казали про 79%). Кілька докорів із США таки стали серйозним ударом для компанії.

"Вони допустили одну помилку за іншою" – сказав CNN Джефрі Лазарус, керівник дослідницької групи системи охорони здоров'я в Інституті глобального здоров'я у Барселоні. Також в Брюсселі були незадоволені тим, що Британії надається пріоритет і що вони все одно відправляють десятки мільйонів доз за кордон.

А в Італії її просто приховали на заводі / Колаж The Straits Times

Апогей фрустрації настав, коли на фабриці в Італії знайшли 29 млн захованих доз AstraZeneca. Прессекретар компанії відкинув усі звинувачення. Він пояснив, що вакцину привезли з-поза меж ЄС, щоб розлити у флакони та розподілити, а не створювати "таємні запаси". Віцепрезидент Єврокомісії Вальдіс Домбровскіс заявив, що "виробник дуже далекий від своїх контрактних зобов'язань".

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"Очевидно, що AstraZeneca пообіцяла занадто багато. Стільки її ефективні робочі потужності просто не можуть виготовити", – впевнена Сімона Гальярдо, аналітикиня з Європейського Політичного Центру. Компанія визнала, що "поставки до ЄС призвели до нижчого, ніж очікуваний, обсягу виробництва".

Втім, інші спеціалісти вважають, що компанія зможе побороти проблеми. Тим більше, що "вакцини – не той бізнес, на який покладаються, щоб заробити гроші", пояснив Ендрю Беренс. Акції AZ та Pfizer впали на кілька відсотків з початку року. Якби виробники могли повернутись минуле, чи робили б вони вакцину знову? Щодо цього, ніхто не впевнений.