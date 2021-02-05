AstraZeneca: що відомо про вакцину, якою щепитимуть українців

Джерело:24 канал
Україна 5 лютого отримала підтвердження на постачання 12 мільйонів доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax. Що відомо про першу вакцину, яку спільно розробили Оксфордський університет і британсько-шведська компанія AstraZeneca, читайте у матеріалі.
Про те, що вже з лютого 2021 року в Україні розпочнуться поставки 12 мільйонів доз вакцин від AstraZeneca та Novavax повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
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AstraZeneca – єдиний з лідерів в розробці вакцин проти COVID-19, який представляє дані про ефективність препарату в запобіганні передачі інфекції.
Вакцину спільно розробили Оксфордський університет і британсько-шведська компанія AstraZeneca. У різних документах її можна знайти під назвами ChAdOx1 nCoV-19 або AZD1222.
Препарат є "векторною" вакциною. Для створення вакцини використовували генетично модифікований (ослаблений) аденовірус, який викликає звичайну застуду у шимпанзе. У нього вставили фрагмент генетичного коду нової коронавірусної інфекції. Після щеплення виробляється шиповидний білок, наявний на поверхні коронавірусу, що змушує імунну систему атакувати "ковід".
Вакцину від AstraZeneca вводять в два прийоми. Інтервал між двома дозами повинен бути від чотирьох до 12 тижнів.
Введення однієї дози оксфордської вакцини знижує ймовірність передачі коронавірусної інфекції на 67% мінімум на три місяці.
Дані про ефективність вакцини в запобіганні передачі інфекції були отримані під час випробувань вакцини в Великої Британії, в якому брали участь майже дев'ять тисяч осіб. Його учасникам вчені щотижня проводили ПЛР-тести на SARS-CoV-2. Після введення однієї дози кількість позитивних результатів знизилося на 49% – 78%, якщо порівнювати з групою плацебо.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Дослідження показали різну ефективність вакцини в залежності від дозування. При другому прийомі ефективність досягає 90%.
Введення двох повних доз з інтервалом в один місяць показало ефективність 62%. Так, в середньому ефективність вакцини досягає 70%.
Станом на 5 лютого, від препарату не були зафіксовані серйозні побічні ефекти при випробуванні препарату на більш ніж 20 тисяч людей.
Препарат слід зберігати при температурі +2 °C – +8 °C – температура звичайного холодильника.
4 етапи вакцинації населення від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу