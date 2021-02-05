AstraZeneca: що відомо про вакцину, якою щепитимуть українців

Україна 5 лютого отримала підтвердження на постачання 12 мільйонів доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax. Що відомо про першу вакцину, яку спільно розробили Оксфордський університет і британсько-шведська компанія AstraZeneca, читайте у матеріалі.

Про те, що вже з лютого 2021 року в Україні розпочнуться поставки 12 мільйонів доз вакцин від AstraZeneca та Novavax повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

Читайте також Україна отримає 12 мільйонів доз вакцин від AstraZeneca та Novavax

Що відомо про вакцину Oxford / AstraZeneca

Назва вакцини

AstraZeneca – єдиний з лідерів в розробці вакцин проти COVID-19, який представляє дані про ефективність препарату в запобіганні передачі інфекції.

Вакцину спільно розробили Оксфордський університет і британсько-шведська компанія AstraZeneca. У різних документах її можна знайти під назвами ChAdOx1 nCoV-19 або AZD1222.

Тип вакцини

Препарат є "векторною" вакциною. Для створення вакцини використовували генетично модифікований (ослаблений) аденовірус, який викликає звичайну застуду у шимпанзе. У нього вставили фрагмент генетичного коду нової коронавірусної інфекції. Після щеплення виробляється шиповидний білок, наявний на поверхні коронавірусу, що змушує імунну систему атакувати "ковід".

Як вводять препарат

Вакцину від AstraZeneca вводять в два прийоми. Інтервал між двома дозами повинен бути від чотирьох до 12 тижнів.

Ефективність вакцини

Введення однієї дози оксфордської вакцини знижує ймовірність передачі коронавірусної інфекції на 67% мінімум на три місяці.

Дані про ефективність вакцини в запобіганні передачі інфекції були отримані під час випробувань вакцини в Великої Британії, в якому брали участь майже дев'ять тисяч осіб. Його учасникам вчені щотижня проводили ПЛР-тести на SARS-CoV-2. Після введення однієї дози кількість позитивних результатів знизилося на 49% – 78%, якщо порівнювати з групою плацебо.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Дослідження показали різну ефективність вакцини в залежності від дозування. При другому прийомі ефективність досягає 90%.

Введення двох повних доз з інтервалом в один місяць показало ефективність 62%. Так, в середньому ефективність вакцини досягає 70%.

Що відомо про побічні ефекти від вакцини

Станом на 5 лютого, від препарату не були зафіксовані серйозні побічні ефекти при випробуванні препарату на більш ніж 20 тисяч людей.

Як зберігати вакцину

Препарат слід зберігати при температурі +2 °C – +8 °C – температура звичайного холодильника.



4 етапи вакцинації населення від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу