Що відомо про COVID-ліки від AstraZeneca

"AZD7442" містить антитіла, синтезовані в лабораторії, які залишаються в організмі на кілька місяців і знищують вірус у випадку зараження.

Увага Росія вкрала формулу AstraZeneca та використала для розробки "Супутника V", – ЗМІ

Ці позитивні результати обіцяють, що ми зможемо робити швидке й нескладне щеплення цією сумішшю та змінимо перебіг цієї жахливої пандемії,

– заявив Г'ю Монтгомері, провідний вчений проєкту.

Результати перших випробувань

У дослідженні ліків, що проводили експерти компанії-виробника, взяли участь близько 900 дорослих в 13 країнах. Одна половина учасників отримували ін’єкцію сумішшю "AZD7442", а інша – плацебо.

Яка ефективність ліків? Новий "коктейль" моноклональних антитіл – "AZD7442" зменшував ризики госпіталізації та смерті в людей, у яких симптоми хвороби не тривали понад 7 днів.

Раннє застосування наших антитіл – AZD7442 може істотно знизити розвиток важкого перебігу хвороби з тривалим захистом на більш ніж 6 місяців,

– додали в компанії.

Принцип дії нового препарату – спонукати організм виробляти антитіла самостійно.

Нові ліки можна буде використовувати як для профілактики, так і для лікування пацієнтів на амбулаторному лікуванні через ін'єкцію у м'язи.

Препарат особливо важливий та перспективний для людей, у яких не сформований достатньо високий рівень захисту від вакцинації.

Перспектива застосовування нового препарату

AstraZeneca уже подали заяву до регуляторів США на отримання дозволу на екстрене застосування препарату для лікування пацієнтів з COVID-19.