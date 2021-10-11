Що відомо про COVID-ліки від AstraZeneca
"AZD7442" містить антитіла, синтезовані в лабораторії, які залишаються в організмі на кілька місяців і знищують вірус у випадку зараження.
Увага Росія вкрала формулу AstraZeneca та використала для розробки "Супутника V", – ЗМІ
Ці позитивні результати обіцяють, що ми зможемо робити швидке й нескладне щеплення цією сумішшю та змінимо перебіг цієї жахливої пандемії,
– заявив Г'ю Монтгомері, провідний вчений проєкту.
Результати перших випробувань
У дослідженні ліків, що проводили експерти компанії-виробника, взяли участь близько 900 дорослих в 13 країнах. Одна половина учасників отримували ін’єкцію сумішшю "AZD7442", а інша – плацебо.
Раннє застосування наших антитіл – AZD7442 може істотно знизити розвиток важкого перебігу хвороби з тривалим захистом на більш ніж 6 місяців,
– додали в компанії.
- Принцип дії нового препарату – спонукати організм виробляти антитіла самостійно.
Нові ліки можна буде використовувати як для профілактики, так і для лікування пацієнтів на амбулаторному лікуванні через ін'єкцію у м'язи.
Препарат особливо важливий та перспективний для людей, у яких не сформований достатньо високий рівень захисту від вакцинації.
Перспектива застосовування нового препарату
AstraZeneca уже подали заяву до регуляторів США на отримання дозволу на екстрене застосування препарату для лікування пацієнтів з COVID-19.